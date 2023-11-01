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研究：中年婦女採用得舒飲食法 老年認知減少衰退

編譯周靜芝 / 綜合報導
婦女在中年時遵循較多的植物性食物和較少的飽和脂肪、膽固醇、鈉和糖的得舒飲食，可降低日後出現認知問題的風險。Getty Images
婦女在中年時遵循較多的植物性食物和較少的飽和脂肪、膽固醇、鈉和糖的得舒飲食，可降低日後出現認知問題的風險。Getty Images

日前公布的一項新研究發現，遵循有益心臟健康飲食的女性，可降低日後出現認知問題的風險。

長期以來，醫界一直推崇可以降低血壓的飲食療法（Dietary Approaches to Stop Hypertension , DASH），簡稱「得舒飲食」；這種飲食包括較多的植物性食物和較少的飽和脂肪、膽固醇、鈉和糖。

紐約大學近期對5116名30歲以上婦女進行一項健康研究，根據受試者的自我報告顯示，遵循「得舒飲食」法可降低如記憶力減退等認知問題的風險。除了受試者述說自我感覺記憶力減退等認知問題外，該研究並透過問卷進行追蹤調查。

高血壓，尤其是中年時期的高血壓，已被證明是罹患失智症的風險因素之一，而在被診斷患有失智症者中，女性佔了三分之二以上。數據顯示，在中年時持續採行「得舒飲食」的女性，在幾十年後報告記憶力衰退和其他認知能力下降的可能性降低了約17%。

這項研究的最大啟示是，在中年開始健康飲食非常重要，有助於避免認知能力下降或隨年齡增長在往後生活中出現認知障礙。

美國廣播公司（ABC）醫藥新聞組常駐醫生吉妮維芙·井（音譯，Genevieve Jing）表示，受試者指稱的認知問題都是自我報告，未經過臨床評估；她說，由於死亡、未回覆和後續未跟進等原因，該研究存在一些選擇性偏差（selection bias）。

高血壓 紐約大學

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