不是紐約或加州 住在這十州壓力最大

Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay

說起生活壓力大，不少人應該最先會想到紐約或加州等地，但個人理財網站WalletHub最新出爐的「壓力最大和最小」州排名指出，全美壓力最大的州是密西西比。

WalletHub的最新報告，比較了50個州的41個指標，包括：失業率、收入成長、分居和離婚率、心理健康狀況以及看診費用的負擔；並從「工作壓力」、「金錢壓力」、「家庭壓力」和「健康與安全壓力」這四大項目進行評比給分。

一些生活成本向來名列前茅的州，例如紐約州和加州，這次居然連前10名都未進入；根據WalletHub報告，紐約名列壓力最大州第20名，加州排名第23名；不過這兩州在「最不可負擔住房」住房方面，的確都名列前五名。

WalletHub報告還針對各種細項，對各州進行了最高和最低的排名比較，包括每周平均工作時間、每晚平均睡眠時間、工作保障以及貧困人口比例等。

平均而言，德州、阿拉斯加州 、北達科他州和懷俄明州的居民。每週工作時間最長；科羅拉多州的人們每晚睡眠時間最長，而西維吉尼亞州 的人們每晚睡眠時間最少； 康乃狄克州和佛羅裡達州是就業保障最好的兩個州，愛荷華州則有最經濟實惠的住房。

根據WalletHub的報告，密西西比州是全美壓力最大的州。在各項排名中，密州金錢壓力最高，工作壓力排名第四，家庭壓力排名第九，在健康和安全壓力則是排名第七；且根據信評機構益博睿(Experian)，密州還是信用評分最低的州，平均分為680分。

根據CNBC報導，密州的生活成本可能是全美最低的，但它也是美國勞動力受教育程度最低、生產力最低，同時也是勞工遷徙率最差的地區之一；且根據「安妮基金會」(Annie E. Casey Foundation)，密州在兒童整體福祉、經濟福祉、健康、家庭和社區等方面，排名也最低。

根據報告，美國壓力最大的10個州依排名分別為：密西西比州、路易斯安那州、新墨西哥州、西維吉尼亞、內華達州、阿肯色州、阿拉巴馬州 、肯塔基州、德州、俄克拉荷馬州和路易斯安那州。