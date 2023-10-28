萬聖節裝飾恐怖或溫馨風？民眾各有所好

31日是「不給糖就搗蛋」的萬聖節，喜歡「搞鬼」的家庭把家裡的魑魅魍魎都請到庭院裡。(本報記者／攝影)

31日是一年一度的萬聖節 ，不給糖就搗蛋！對部分人而言，萬聖節裝飾品愈恐怖愈好，但也有人偏好低調溫馨路線。

恐怖的萬聖節裝飾可能創造黑色幽默，如眼睛發亮的殭屍女孩扯斷泰迪熊的頭，或是揮舞電鋸尖叫的六呎巨人；但對部分人而言，尤其是親子 家庭，這種血腥美學令人惶恐。

紐約郊區居民潔米‧莫里希(Jamie Morrissey)家中有三名未足三歲的孩子，她說：「我想盡可能保護孩子的純真，愈久愈好；我不想讓孩子長大後才明白，萬聖節毛骨悚然、惡作劇、邪惡的一切都是假的。」

萬聖節布景可參考各式主題，包括古老科學、巫術、天體圖樣和藥劑師元素，還有俏皮的哥德式變化，且無須堅持傳統的橘黑主題。不過，專家提醒裝置在戶外的蜘蛛網造景，可能導致野生動物受傷。

HGTV雜誌執行編輯多德爾-費德(Jessica Dodell-Feder)喜歡以黑色調布置毛骨悚然的裝飾，並透過各種動物及擺設「說故事」。

德州奧斯丁工匠卡拉‧惠頓(Kara Whitten)表示，若要打造90年代的芭比 風裝飾，可以選用彩虹版本的萬聖節主題。

親子另可手作造型雕刻蠟燭燈，享受天倫之樂。舊金山室內設計師艾蜜莉‧雷曼(Emily Reaman)有個學齡前兒子，雖然他喜歡詭異的東西，但她對自己的裝飾卻很小心。