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50歲以下女性 逾三分之一缺鐵

記者胡玉立／即時報導
示意圖。Image by Michal Jarmoluk from Pixabay
示意圖。Image by Michal Jarmoluk from Pixabay

美國大約35%的育齡女性體內鐵（iron) 含量不足。加州大學洛杉磯分校大衛格芬醫學院婦產科教授蒙羅（Malcolm Munro）表示，缺鐵可能影響從免疫到認知等多種功能，但缺鐵症往往因為難以判定或鮮少被認為是長期或短期後果的緊急狀況，而遭到忽視。

美國官方並未建議定期篩檢成年女性是否缺鐵，鐵缺乏症很少成為年度血液檢查的一部分。官方僅建議進行貧血篩檢；而貧血是在缺鐵後未及時治療的情況下，可能出現的症狀。未懷孕成年女性當中，缺鐵比率偏高的主要原因是經血過多。

蒙羅說，缺鐵常被忽視，最後被歸為「女性身體失調的正常表現」；缺鐵導致的相關症狀，如感覺虛弱、疲勞或煩躁，常被視為女性生活的一部分。

密西根大學醫學院兒科血液學家韋安德（Angela Weyand）說，缺鐵的症狀通常是不太突出或很模糊，包括呼吸短促、腦霧、疲勞、頭暈、對寒冷敏感、心悸，所有這些也可能是許多其他健康狀況的徵兆。它也與其他包括焦慮、憂鬱、睡眠障礙、甚至心臟衰竭等負面健康結果有關。

明尼蘇達大學共濟會大腦發育研究所兒科教授兼聯合主任喬治耶夫（Michael Georgieff）則表示，女性在懷孕期間，當母親、胎盤和成長中的胎兒對鐵的需求增加時，缺鐵導致貧血的風險也會增加。懷孕期間缺鐵和貧血，與下一代的神經發育問題和妊娠併發症有關。

世界衛生組織（WHO）建議，非懷孕的經期婦女鐵蛋白（ ferritin）水平為每公升15微克；血紅蛋白（hemoglobin）建議水平為每分升（deciliter）12克。但研究人員建議，鐵蛋白臨界值應在30至50微克/升之間，血紅蛋白臨界值應在13克/分升之間。

今年發表的研究發現，世界衛生組織當前數據顯顯示，估計17%的21歲以下女性缺鐵。相較之下，男性缺鐵情況很少見，一旦發生，通常是潛在健康出狀況，例如腸道內出血。

醫學 篩檢 加州大學

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