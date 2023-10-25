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減少浪費食物的五大心法 從縮短採買清單開始

編譯彭尚興／即時報導
如何將不同剩菜搭配，創造出新口味，有時的確需要些創意。美聯社
如何將不同剩菜搭配，創造出新口味，有時的確需要些創意。美聯社

據非營利組織「賑濟美國」(Feeding America)統計，全美一年有40%的食物被浪費掉，總重量超過3500萬噸，價值逾2000億元。這些廢棄物主要來自食品加工廠、超市和餐廳，但也有部分來自一般家庭的廚房。

美聯社專欄記者兼食譜作家凱蒂·沃克曼(Katie Workman)指出，在這物價飛漲的時代，浪費食物就是浪費金錢的觀念，應當受到格外重視。她提供五大心法給消費者參考，從自身做起，減少食物浪費。

1. 計畫採購

買菜前先規劃好未來幾天的菜單內容，將所需食材列入購物清單，照表操課，避免衝動採購。

烹調的時候，份量以一餐能吃完為原則。如果有多餘剩菜，最好當天就預想該如何處理，例如烤雞剩餘的雞胸肉可以炒飯，義大利麵醬的肉丸可以夾潛艇堡。避免剩菜被遺忘在冰箱深處，直到傳出異味。

2. 利用原料

未經處理的原食材價格相對較為便宜，在清洗修剪的過程中，有許多被切除的部位，例如瓜果的外皮、蔬菜的根莖或雞皮、肥肉等等，這些都可以作為熬製高湯的原料。在廚房流理台抽屜中準備一些塑膠夾鏈袋，將高湯原料分類放入袋中，並用簽字筆(marker)註明內容，放在冰箱冷凍庫中備用。

一些不耐保存的新鮮香料，例如羅勒(basil)、迷迭香(rosemary)，亦可如法炮製，或是用橄欖油浸泡，盛裝在乾淨玻璃瓶裡，可用來調味、拌沙拉或炒菜。

3. 發揮創意

 一日三餐，難免會有各式各樣殘羹剩菜，堆放在冰箱裡，需要定時清理。如何將不同剩菜搭配，創造出新口味，有時的確需要些創意。通常較常見的作法包括中式炒飯、煎蛋捲(omelets)、義大利煎蛋(Frittatas)、墨西哥酥餅(quesadillas)，但變化絕不僅止於此。民眾平時不妨多收集些食譜，或上網尋求靈感。

4. 組織條理

絕大部分被浪費的食物或食材，都是因為被遺忘，以致放到過期，甚至腐壞，而不得不拋棄。冰箱和食物櫃的收納一定要有組織條理，並且經常盤點。一般食品外包裝的保存期限標示都不夠明顯，最好以醒目字體重新註明，甚至製作成庫存清單。

5. 回收再生

最後，剩餘或腐敗的食物除了丟進垃圾桶或垃圾處理機，造成環境負擔之外，也可以作為堆肥，再生利用。如果家中有庭院或園藝種植，目前市面上有許多堆肥製作機可供選擇；有些農夫市集或地方政府也會提供廚餘回收設施。

烹調的時候，份量以一餐能吃完為原則。如果有多餘剩菜，最好當天就預想該如何處理，例...
烹調的時候，份量以一餐能吃完為原則。如果有多餘剩菜，最好當天就預想該如何處理，例如烤雞剩餘的雞胸肉可以炒飯，義大利麵醬的肉丸可以夾潛艇堡。美聯社

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