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改善睡眠最簡單一招：穿襪子上床

編譯周靜芝 / 綜合報導
研究顯示，穿襪子睡覺或使用其他腳部保暖方法可以更快入睡、讓睡眠時間更長。Getty Images
研究顯示，穿襪子睡覺或使用其他腳部保暖方法可以更快入睡、讓睡眠時間更長。Getty Images

不少人為失眠問題所苦，想要改善睡眠，有諸多眾所皆知的小訣竅，例如保持規律的就寢時間、使用遮光窗簾、在睡前避免使用3C電子產品等；但有個不太常見的方法，就是讓雙腳保持溫暖。

維吉尼亞州非營利組織「美國國家睡眠基金會」（National Sleep Foundation）指出，一些研究顯示，穿襪子睡覺或使用其他腳部保暖方法可以更快入睡、讓睡眠時間更長。

舊金山生物醫學家羅碧泉（Biquan Luo）表示，對許多人來說，溫暖雙腳會對睡眠產生正面影響，主要是因為能促進核心體溫（core body temperature）的降低和放鬆。

羅碧泉指出，核心體溫在調節睡眠的「睡醒周期」（sleep-wake cycle）中具有關鍵作用；睡眠時，作為晝夜節律（circadian rhythm）生理機制的一部分，核心體ㄡ溫會自然下降。她表示，這種下降從入睡開始，並在清晨達到最低點；核心體溫的下降可幫助入睡並保持睡眠狀態。

羅碧泉說，讓雙腳溫暖，無論是用加熱墊、洗溫水澡、足部水療或穿雙溫暖的襪子，都能擴張腳部血管、增加血流量，讓更多血液從身體其他部位流向腳部，藉此幫助身體散熱、降低核心體溫。

她表示，腳部的溫暖可以讓人感到舒適與放鬆，更容易進入夢鄉；此外，對血液循環不佳的人更有助益，因為血流量減少會導致手腳冰冷與麻木。羅碧泉說，在這種情況下，輕緩地溫暖雙腳可以促進血液流動，緩和不舒服的感覺、幫助人們入睡。

儘管溫暖雙腳可以促進睡眠，但羅碧泉指出，每個人的喜好不同，對某個人有效的方法對另一個人可能無效。她說，有些人睡覺時可能更喜歡讓腳部保持涼爽，溫暖的雙腳則會擾亂他們的睡眠。

維吉尼亞州 醫學 失眠 舊金山

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