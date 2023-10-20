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大型連鎖超市用AI防結帳盜竊 恐使顧客被冤枉

記者張聲肇/即時報導
美國大型連鎖超市克羅格（Kroger）將運用AI防範顧客利用自助結帳時趁機盜竊。路透
美國大型連鎖超市克羅格（Kroger）將運用AI防範顧客利用自助結帳時趁機盜竊。路透

美國大型連鎖超市克羅格（Kroger）將運用AI防範顧客利用自助結帳時趁機盜竊，雖然在自助結帳區可減少75%錯誤，但因為程式設計的目的是「抓」小偷顧客故意漏算幾項商品，也可能導致誠實的顧客被冤枉。

工資日漲，很多業者為了節省開支，少僱幾名結帳員工，增設自助結帳櫃台，問題是少算的商品因此增加了，損失反而更大，於是想到運用人工智能（AI），幫忙監督自助結帳區顧客掃描商品的情況。

顧客疏漏掃描某些商品，有些可能不是故意的，有些則「不太確定」。然而肯定的是結帳過程中不用店員，使得超市被偷商品的數目不斷增加。

克羅格超市因此計畫引進Everseen Visual AI公司的技術來監督，分析自助結帳區的錄影資料，以「抓出」不誠實結帳的顧客。

這套AI技術一發現故意漏掃商品條碼，或是掃瞄商品「模式異常」，都會立刻通知店員。

也就是說，讓AI監督，難免有「正派」的顧客被店員攔下來，檢查袋子裡面包走的東西，符不符合收據上顯示的每一項目。

太陽報引述克羅格主管說，自從引進這套技術後，自助結帳區的「錯誤」減少了75%。

這套技術根據「預設有罪」的邏輯設計，而且似乎將成超市的常態，零售業巨擘沃爾瑪超市和目標（Target）百貨都可能跟進。

克羅格的這套技術對採用的公司有利，但可能難免冤枉誠實的顧客，因為AI科技會對任何不當行為提出警告，即使那個人沒做錯什麼。克羅格打算把目前1700家分店已在使用的AI，擴大到全國35州2800家分店。

AI 人工智能 沃爾瑪

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