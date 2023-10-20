想換車？新州居民2035年起買新車須是電動車

新澤西州計畫2035年起銷售的所有新車必須是電動車，但是否有足夠的充電樁及開銷補助則是消費者的主要考量。(美聯社)

新澤西州 新能源法案要求2035年起銷售的所有新車必須是電動車 ，議員希望該法案今年通過，以便提前在2026年起，而非2027年度強化車輛銷售的規定。

新澤西州跟隨加州的腳步，倡議「進階乾淨能源車II」(Advanced Clean Cars II, ACCII)提案；該州環境保護廳向行政法辦公室(Office of Administrative Law)提交新的電動車規定，接受公眾評議到本月20日截止。

但若詳閱此法案細節，雖然終極目標是電動車，但新州 的新車規定仍將允許插電混合動力車(Plugin Hybrid Vehicle)銷售，亦即可使用汽油和電力的車款。

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)的政策顧問坦加拉吉(Preethy Thangaraj)表示，「混合動力對州長的車輛零排放過度期很關鍵，州長2019年簽署大型電動車法案，訂於2025年前達成33萬輛混合動力電動車的目標。」

新澤西州和許多其他州都致力協助駕駛轉向對環境更友善的選項，就普及電動車而言，設置更多充電樁和補貼則是消費者的主要考量，而墨菲也將開發離岸發電廠設為任內重要的綠色目標。

根據新法律，新州將在2050年前達成零排放車輛占註冊輕量車將近90%的目標。

墨菲州長辦公室發言人勞倫斯(Bailey Lawrence)表示，新州的零排放目標適用轎車與輕型卡車，必須非常「務實且有彈性」。

州府官員表示，ACCII實際禁止銷售汽油動力的新車，但不適用二手的汽油動力車款，也不是針對「公路上的汽車」。