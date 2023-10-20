「危害公眾健康」 小型飛機2030年前禁用含鉛汽油
活塞引擎飛機使用含鉛航空汽油，環保署(EPA)18日宣告，燃燒含鉛汽油排放的廢氣危害公眾健康，打算在2030年之前全面禁用。
大型商用飛機燃燒的噴射燃油不含鉛，沒有這個問題。使用含鉛汽油的通常是二到10人座的小型飛機，機齡約在45-47年之間。
環保署長芮根(Michael Regan)說，科學研究非常清楚：吸入過量的鉛會對兒童造成無法逆轉、危害終身的健康問題。
美國官方估計，全美19萬架私人小型飛機排放的鉛廢氣，占大氣層中鉛總量的70%。環保署已和聯邦航空管理局(FAA)展開法規研擬工作，以便處理飛機引擎排放鉛廢氣的問題。
環保署2006年受到民間陳情後，開始檢討私人飛機排放鉛廢氣的問題；2010年加緊處理腳步，2015年宣布，計畫在2018年決定，飛機鉛廢氣是否構成健康威脅。2022年10月做出初步裁決，18日宣告的是「最終裁決。」
美國空氣中的鉛廢氣含量比1980年，已經減少了99%，活塞引擎飛機如今是鉛廢氣的最大來源。
航管局於2022年提出法規計畫，要在2030年前「安全地淘汰」鉛燃油的使用，同時又要對現存的活塞引擎飛機，不致造成不良影響。
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