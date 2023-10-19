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不必滿分 但信用分數多高才申請得到房貸？

編譯徐薏茹／即時報導
Image by Heritage Financial Credit Union from Pixabay
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根據Survey Monkey為CNBC執行的「你的錢」（Your Money）調查，35歲以下的美國人中，近四分之一因為信用分數太低而無法買房。

信評機構益博睿(Experian)表示，要獲得常規貸款(conventional loan)的資格，通常需要至少620分的信用分數，有些貸方可能要求分數須達660分以上。

信用分數範圍從300分至850分，用於衡量個人管理債務的情況，Experian將以下信用分數範圍評級為差、尚可、好、良好、優良五種評等。

差(poor)：300分～579分

尚可(fair)：580分～699分

好(good)：670分～739分

良好(very good)：740分～799分

優良(exceptional)：800分～850分

非營利組織Credit.org對外事務長梅琳達·奧珀曼(Melinda Opperman)指出，信用分數是風險指標，分數愈低，貸方需要為借貸方承擔的風險就愈高，分數愈高，貸方需要為借貸方承擔的風險就愈低，因此分數愈高，收取的利息愈低。

信用分數如何影響房屋貸款

以房屋貸款為例，若擁有較高的信用分數，長期下來可以省下數千元、數萬元，因為信用分數會直接影響房貸利率，房貸利率決定償付貸款期間要付多少利息。

根據FICO，截至9月20日，全國30年期固定抵押貸款利率平均為6.98%，信用分數落在760分至850分之間才符合採用該利率的資格，而根據CNBC Make It計算，若依循此利率，則30萬貸款每個月須繳約1992元。

另一方面，信用分數介於620分至639分之間的平均抵押貸款率為8.57%，由於利率較高，同為30萬的貸款每個月須繳2,322元左右。

根據CNBC Make It計算，在30年期間，與抵押貸款利率為6.98%的人相比，抵押貸款利率為8.57%的借貸人需要多付11萬8714元的利息。

貸款 利率

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