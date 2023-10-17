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房屋平價地稅低 北卡小鎮獲選最佳退休地

編譯周靜芝 / 綜合報導
北卡羅萊納州小鎮百慕大朗（Bermuda Run）以能為退休人士提供最負擔得起的住房、以及提供55歲及以上族群大量休閒機會及便利設施而名列全美最佳退休地榜首。Courtesy of Town of Bermuda Run
北卡羅萊納州小鎮百慕大朗（Bermuda Run）以能為退休人士提供最負擔得起的住房、以及提供55歲及以上族群大量休閒機會及便利設施而名列全美最佳退休地榜首。Courtesy of Town of Bermuda Run

退休後要選擇定居何處安享晚年歲月時，可負擔的生活成本是許多人考量的重要因素。根據房地產網站Realtor一份對全美最佳退休地的最新調查，北卡羅萊納州小鎮百慕大朗（Bermuda Run）以能為退休人士提供最負擔得起的住房、以及提供55歲及以上族群大量休閒機會及便利設施而名列榜首。

該網站表示，百慕大朗的房價中位數為17.9萬元，且幾乎一半的房屋都標示著「友善退休人士」（retiree friendly）。Realtor也指出，雖然上述數字是公寓的價格，而獨棟住宅的房價中位數為38.7萬元，但仍比美國其他地區的房價便宜許多。

另一個吸引退休人士的地方是，該鎮房產稅極低（每100元估值僅0.15元），再加上北卡羅來納州不對社安金課稅，因此退休族可將部分收入省下、用在休閒活動上。

如今退休社區在百慕大朗日漸增多，這裡有大量休閒娛樂設施，居民平均年齡為57歲。該鎮位於北卡第一大城市夏洛特（Charlotte）以北約72英里處，座落於戴維縣（Davie County）郊區的亞德金河（Yadkin River）畔。百慕大朗鄰近的溫斯頓-塞勒姆（Winston-Salem），以一流的醫療設施、優秀的教育和生態博物館而聞名。

目前，百慕大朗約有2500名居民，以及多個高爾夫球場和鄉村俱樂部、一座運動公園，全年都有各式各樣有趣的社區活動。此外，由於該鎮坐落亞德金河西岸，當地屬北卡歷史最悠久的葡萄栽種區，在驅車30分鐘內，至少會發現十幾家葡萄酒莊。

亞利桑納州的太陽城（Sun City）在Realtor這份調查報告上排名第二。60年代便建立了退休社區的太陽城，也號稱對退休人士是「最有趣城市」（The Original Fun City）；居民平均年齡為72歲，房價中位數為30.9 萬元。第三名是佛羅里達州的太陽城中心（Sun City Center），距離該州第三大城市坦帕（Tampa）以南約27英里；在這裡，退休人士可以以平均34.1萬元的房價購屋，並享受該州著名的白色沙灘，車程僅不到15分鐘。

退休 房價 北卡羅來納州 亞利桑納州 博物館

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