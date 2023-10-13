研究：指甲油烘乾機恐傷害DNA 造成致癌突變

研究發現，指甲油烘乾機的紫外線可能損害DNA，導致人體細胞突變、增加致癌風險。取自Amazon網站

一項研究發現，指甲油烘乾機的紫外線可能損害DNA ，導致人體細胞突變、增加致癌 風險；這項結果或許讓人思考：是否值得冒險定期做凝膠美甲（gel mani-pedi）。

皮膚科醫生指出，一月份發表在「自然通訊」（Nature Communications）期刊上的這項研究，對任何來源紫外線（UV）產生的隱憂並不新鮮；事實上，研究結果再次證實了為何一些皮膚科醫生改變了她們凝膠美甲的方式，甚至完全停止做美甲。

研究人員將人類和老鼠的細胞暴露在紫外線指甲油烘乾機下，發現照射20分鐘後會導致20%至30%的細胞死亡，連續三次20分鐘的照射會導致65%至70%的細胞死亡，剩餘的細胞線粒體和DNA則因受到損傷、導致突變，這個模式已在人類的皮膚癌上顯現。

猶他大學皮膚病學助理教授柯蒂斯（Julia Curtis）表示，這些研究結果進一步證實紫外線輻射對人體的有害影響，並顯示細胞直接死亡和組織損傷可能導致皮膚癌。柯蒂斯說，日光浴床被列為致癌物，而紫外線美甲燈則迷你的日光浴床，作用是讓凝膠指甲油快速變硬。

紫外線A（波長315至400奈米）存在於太陽光中，能更深地穿透皮膚，常被用於紫外線指甲油烘乾機中。這種烘乾機自2010年左右上市，如今凝膠美甲已躍升為美國和世界各地美甲沙龍的主打產品。根據科技新聞網站Engadget報導，凝膠指甲油更不易損壞和弄髒，並且能長時間保持光澤，直到被清除為止；最重要的是，不需等待一個小時以上讓指甲油變乾，只要將手放在紫外線下，讓光線激活凝膠內的化學物質，指甲油就會變硬。

紐約長老會醫院威爾康乃爾醫學 中心的臨床皮膚病學副教授莉普納（Shari Lipner）指出，這項研究加上先前的證據，例如人們罹患皮膚鱗狀細胞癌（第二種最常見的皮膚癌）的病例報告，顯示民眾絕對應該更認真地思考在沒有任何保護措施的情況下將手和手指暴露在紫外線A下的風險。