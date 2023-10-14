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長者應急金 最常用在牙齒保健

編譯莊瑞萌／綜合報導
財務規畫師表示，由於聯邦醫療保險不給付大部分牙科手術，因此許多老人家把積攢的應急金用在牙齒保健上。(Getty Images)
財務規畫師表示，由於聯邦醫療保險不給付大部分牙科手術，因此許多老人家把積攢的應急金用在牙齒保健上。(Getty Images)

理財專家指出，太多長者等到財務風暴來襲才採取行動，若有應急金(emergency fund)則能沉著應付；佛羅里達財務規畫師亞當(Mari Adam)表示，她發現最常見單筆大開銷就是高額牙科費用，因為大部分牙科手術並未納入聯邦醫療保險(Medicare，又稱紅藍卡)範圍，她的一位客戶便從應急金挪出8000元支付牙科費用。

其次則為突如其來的房地產額外費用。以佛羅里達南部沿岸住戶為例，當地社區委員會會要求居民共同分擔修復房屋因氣候和海水侵蝕的必要費用，亞當的一位客戶便動用3萬元去支付這種費用。

密西根州財務顧問亞當斯(Sandra Adams)說，隨著退休年齡的逼近，擁有一筆應急金更為重要，以便應付健康、房屋與車子等突如其來的需要。

財務規畫師包肯(Brenna Baucum)建議，設置應急金額應考量三個層面，包括每月固定開銷、每月固定收入與風險承受度，一般的經驗法是預留三到六個月的開支，但她有一些客戶更希望保有12到24個月的現金。

亞當指出，對於還未開始領取社安金或退休金的年長工作人士來說，一旦失去了收入來源，應急金就形成一個重要保護網。絕大多數專家認為，應將應急金存放在容易取得的現金帳戶中，且應存在聯邦存款保險公司承保(FDIC-insured)的儲蓄帳戶中，即使利率較低也沒關係。

聯邦醫療保險 退休金 紅藍卡

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