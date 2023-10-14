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不為買房買車 民眾現在儲蓄首要目標是應急

記者張聲肇／綜合報導
最新調查顯示，美國人存錢的目的已不再是買房購車，而是積攢應對緊急事故的應急金。(Getty Images)
最新調查顯示，美國人存錢的目的已不再是買房購車，而是積攢應對緊急事故的應急金。(Getty Images)

調查顯示，美國人不像過去存錢為買房或買車，現在他們儲蓄的最大目標，是為了因應緊急事故。

根據這項調查，44%美國人目前最關心的「錢」事，是要存夠一筆足以因應緊急支出的基金。

GOBankingRates理財網站最近調查了1037名成年人的理財觀，發現美國人儲蓄的目標雖然很多元，但最多數人的首要目標是「財務穩定」。

44%受調民眾說，他們正在積極儲備「應急金」，以因應未知的財務挑戰；第二高比率或19%說，儲蓄是為了將來的退休金

為買房而存錢的人占13%，為度假而儲蓄的占8%，為買車而儲蓄的有6%。為了教育而儲蓄的只有3%。另有5%受調民眾存錢是為了購買大型商品或大筆的消費如旅行。

為什麼這麼多人急於籌足「應急金」？同一網站另一調查發現，將近一半美國人目前完全沒有錢充當應急金。這麼一來，那麼多美國人要趕快建立應急金的原因就很明顯了：緊急事故時，總不能兩手空空，四處告貸應急。

其他調查發現，即使有儲蓄的人，手頭的寬裕也不到1000元，這種儲蓄額，因應日常生活的小額突發支出也許勉強應付得了，遇到車子突然壞了，或家裡有什麼大型電器需要修理甚至換新，可能就不夠了。

手頭餘額足以應付上述緊急事故的美國民眾，只有四分之一。多數人可能得靠借貸、解除定存單、賣掉投資理財的證券，甚至挪用退休金，凡此，不但會增加用錢的成本，也益增未來的財務不穩。

為了避免這些「應急下策」，提早建立應急金，順理成章成為美國人儲蓄的「首要目標」。

夏威夷茂宜島火災災民在災後一個半月之後回到曾經是家的一堆廢墟，不知如何是好；根據...
夏威夷茂宜島火災災民在災後一個半月之後回到曾經是家的一堆廢墟，不知如何是好；根據最新調查，美國人現在存款最大目的，就是在應對緊急事故。(美聯社)

儲蓄 退休金 投資

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