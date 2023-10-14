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矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

花50元開始副業 他教寫申請大學論文 年賺11萬

編譯周靜芝／綜合報導
為高中生申請大學的論文提供建議，是一項獲利頗豐的工作。(Getty Images)
為高中生申請大學的論文提供建議，是一項獲利頗豐的工作。(Getty Images)

2017年當奧斯朋(Carter Osborne)需要更多的錢來支付研究所學費時，他決定用自己的寫作強項來賺外快。

奧斯朋想到可以透過為高中生申請大學的論文提供建議而獲得報酬。他在2013年進入史丹福大學前，也曾聘請一位顧問審閱自己申請該所大學的「個人陳述」。

他回頭去找那位顧問，意外地獲得三個客戶。奧斯朋原本計畫兩年後獲得公共行政碩士學位後，就停止這項副業，但後來他發現，幫助孩子們撰寫論文讓自己很有成就感；此外，這還是一項獲利頗豐的工作。根據消費者新聞與商業頻道(CNBC)節目「Make It」查閱的資料，到2021年，奧斯朋「滾雪球式」地接了40位客戶，賺入11萬3550元。

去年，他將業務規模縮減到33位客戶，但奧斯朋仍然賺進7萬7120元，他說，過去兩年的平均收入略高於他的全職工作。

28歲的奧斯朋說，這項副業的最大優點是幾乎零成本；他與客戶進行遠距聯繫，約花費50元建立視訊軟體Zoom與網站設計Squarespace帳號。

當然，這項副業也不是完全不須付出代價。10月到12月是高中12年級生申請大學的最後期限，奧斯朋每周要為兩份工作花上70個小時。他說，接近10月時他經常會對朋友說，「我們1月見」。

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