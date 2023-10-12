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在家到底該不該脫鞋？結論讓人意外

編譯莊瑞萌／即時報導
Photo by Andrew Neel on Unsplash
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CBS News與YouGov在今年五月調查發現，約三分之二美國人進到屋內會脫鞋。到底進屋是否有必要脫鞋? 華盛頓郵報訪問數位專家的看法。

進屋不必脫鞋的理由

 紐約大學醫學院微生物學教授提諾(Philip Tierno, Jr.)認為，將鞋子穿進屋內而發生感染的機率「非常之低」，多數帶進屋內的物質並不會致病。至於可能致病的微生物則必須在特定的情況下才能進入體內，例如口、鼻、眼睛或受傷的皮膚，之後還必須要克服許多身體的保護機制。

此外，長時間光腳也會對腳形成壓力，特別是長期在硬木地板上行走和站立。馬里蘭州足科醫師帕塔薩拉西(Priya Parthasarathy)表示，疫情爆發後，由於越來越多的人光著腳在家工作，因此足底筋膜炎與蹠骨痛(Metatarsalgia)等情況變得更為常見。她說，「光腳走路不只會影響腳部，還會往上轉移造成膝蓋、髖部和背部疼痛。」

進屋應該脫鞋的理由

亞利桑納大學病毒學教授哲巴(Charles Gerba)採集26雙鞋底的樣本，發現超過四分之一的鞋底上有大腸桿菌，幾乎所有的鞋底都有某種類型的糞便細菌。後續研究還發現，這些細菌有超過九成的機會，會從鞋底轉移到原本未受污染的地板磁磚上。

印第安納大學環境適應力研究所主管菲利佩利(Gabriel Filippelli)分析室內灰塵後，也發現部分污染物，包括土壤的鉛與其他重金屬、車輛排氣或火源形成致癌、可燃的微小球體以及草坪使用的化學物。

把鞋子留在室外，不只攸關健康，還會影響地板的耐久性。鞋子也會損壞硬木、乙烯基、陶瓷和其他硬質地板，尤其是鞋底的小石頭還會刮傷地板。

結論

華盛頓郵報認為，鑑於會把糞便細菌和致癌灰塵帶進屋，入室應脫鞋的理由強大不容忽視。所以即使是足科醫生帕塔薩拉西也不會將鞋子穿進屋內，而是改穿能提供足弓支撐、防滑和結構性的拖鞋或家居鞋，避免腳部出現問題。她提供一個合格家居鞋的標準：如果鞋能折成一半，就無法提供腳需要的支撐。

禮儀專家赫斯特(Jules Martinez Hirst)則建議，當有客人來家做客時，應儘早先告知入內要脫鞋的規定，以便讓賓主盡歡。

華盛頓郵報 致癌 醫學

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