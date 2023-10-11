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如何營造應景的萬聖節布置 又不驚嚇幼童

編譯周靜芝 / 綜合報導
萬聖節的氣氛日漸濃厚，對有小孩的家庭來說，更喜歡沒有「血腥味」的萬聖節。美聯社
萬聖節的氣氛日漸濃厚，對有小孩的家庭來說，更喜歡沒有「血腥味」的萬聖節。美聯社

萬聖節的氣氛日漸濃厚，對有些人來說，萬聖節的裝飾越驚悚越有趣；但另一些人、包括有小孩的，則認為這類暗黑風格令人不舒服，他們更喜歡沒有「血腥味」的萬聖節。

住在紐約郊區的莫里西（Jamie Morrissey）育有三個三歲以下的孩子，他說，他希望盡可能讓孩子保有純真，萬聖節令人毛骨悚然、戲謔、邪惡的一面會帶來一些影響，他不想讓孩子知道這些，直到他們長大能夠明白這些都是假的。

美聯社報導指出，對那些追求低調但仍希望打扮得比平日誇張、詭異的人來說，仍有許多裝飾風格可以選擇，例如以古老科學、魔法為主題，配以星象插圖和藥師元素，或是俏皮的哥德式風格，以及傳統的橙、黑配色，但沒有理由只拘泥於此。

對那些追求低調但仍希望有萬聖節氣氛的人來說，仍有許多裝飾風格可以選擇。美聯社
對那些追求低調但仍希望有萬聖節氣氛的人來說，仍有許多裝飾風格可以選擇。美聯社

黑色基本調或繽紛萬聖節

家園頻道（HGTV）雜誌執行主編多德爾-費德（Jessica Dodell-Feder）表示，在她的萬聖節裝飾中，色彩是重要元素。

她說，她喜歡保有黑白兩色，然後用蝙蝠、蛇、昆蟲或捕蠅草等帶點驚悚的自然元素；想像從骨灰盒中伸出的漆黑樹枝、裝了框的仿飛蛾標本、爬過桌子中央的黑色假蛇。

另一方面，如果想把萬聖節變得有點90年代、或是「芭比風」（Barbiecore），可以參考德州奧斯汀的專業工藝家惠騰（Kara Whitten）在她的網站akailochiclife上提供的各種色彩繽紛的萬聖節創意點子，像是五彩南瓜花環或一些有趣的文字，例如「女巫也瘋狂」（Hocus Pocus）、「愛的魔咒」（I Put a Spell on You）等；此外，她也介紹了如何在假南瓜噴上各種耀眼的螢光色。

萬聖節 芭比 德州

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