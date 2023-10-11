新冠漸退 疫苗卡印製喊停

聯邦政府取消新冠疫情緊急狀態，疾病防治中心也不再印發新冠疫苗接種卡。(路透)

隨著聯邦政府將停止分發疫苗 ，聯邦疾病防治中心(CDC)也停止印製新冠肺炎 疫苗卡；根據CDC最新數據，從2020年底第一批疫苗問世到今年5月10日疫情 緊急狀態結束，聯邦政府運送了超過9.8億張卡片。

有鑑於出入任何場所都需要出示疫苗卡的日子早就結束了，聯邦和地方衛生官員預計，停印疫苗卡並不會造成太大影響。保留疫苗卡的民眾仍可將它作為疫苗接種證明；其他需要新冠肺炎疫苗接種紀錄者，需要向其他疫苗一樣，提出申請來索取。

在多數況下，提供疫苗接種的診所、藥局或衛生部門都可以提供這些紀錄。每州和某些城市都有免疫登記處，但每處申請紀錄以及獲取紀錄副本的相關規定都不同。根據州法律，疫情初期大規模疫苗接種點的紀錄，也應該都有紀錄並可在這些地點索取。

舉例來說，德州聖安東尼奧(San Antonio)大都會衛生區發言人阿萊格里亞(David Andres Alegria)就指出，德州要求記錄須包括患者書面同意；包括懷俄明州和費城的特定城市紀錄系統，要求疫苗提供者記錄所有疫苗接種。

許多州都透過線上服務或App為民眾提供數位疫苗接種紀錄；使用者保存證明自已已接種疫苗的證書或二維碼；有些網站甚至會追蹤在患者需要接受另一次疫苗接種時提醒他們。

華盛頓州免疫資訊系統管理人員喬拉斯(Jeff Chorath) 表示：「疫情的一個正面影響，是讓患者記錄自主權增加了，尤其是免疫記錄。」華盛頓州提供了兩種獲取疫苗接種紀錄的數位選項，一是州資料庫中個人所有疫苗接種綜合列表，另一種是新冠肺炎疫苗接種紀錄。