我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

壽命縮短 慢性病威脅大於槍枝和吸毒

編譯徐薏茹／綜合報導
美國人的預期壽命開始下降，醫師指出，美國在養育健康人群是世界上最糟的。(Getty Images)
美國人的預期壽命開始下降，醫師指出，美國在養育健康人群是世界上最糟的。(Getty Images)

美國人的預期壽命在2014年達到78.9歲的峰值，之後便開始降低，在富裕國家中，美國近數十年從群體中間值變成異常值(outlier)，並且還在持續落後；華盛頓郵報為期一年的調查發現，儘管類鴉片藥物和槍枝暴力更吸引大眾的注意力，奪走數十萬人的生命，但慢性病才是國人最大的威脅，34歲至64歲因慢性病死亡的人數遠多於類鴉片藥物與槍枝暴力所導致的死亡人數。

華盛頓郵報針對死亡數據的分析發現，即使是在新冠疫情最嚴重的時期，心臟病和癌症仍然是35至64歲人群的主要死因，而其他疾病也更加普遍，包括糖尿病和肝臟疾病；這些慢性疾病正是美國的預期壽命不如其他國家的主因。

華郵調查顯示，早逝的地理足跡廣大，在全美四分之一的郡當中，勞動年齡人群的死亡率高於40年前，這些郡大部分在南部與中西部。

報導指出，死亡率危機並非一夕間促成，這一情況已發展數十年，早死是潛在健康惡化與醫療系統應對失敗的極端表現，新冠疫情進一步凸顯這一缺陷，美國的新冠肺炎人均死亡數遠高於其他富裕國家。

美國政府在預防醫學和社會福利方面的支出遠低於其他富裕國家，慢性病在這種條件下盛行；研究人員表示，技術、醫學和營養方面的突破本應該提升平均壽命，但卻被貧窮、種族主義、對醫療體系的不信任、社會網路破裂、因高度加工食品導致的不健康飲食等壓制。

印州奧斯汀的醫師庫克(William Cooke)指出，美國的醫療體系在治療極度重症病患方面是無可匹敵的，但在養育健康的人群方面，「我們是世界上最糟的」。

調查顯示，全美四分之一的郡中，勞動年齡人群的死亡率高於40年前。(路透)
調查顯示，全美四分之一的郡中，勞動年齡人群的死亡率高於40年前。(路透)

醫學 疫情 華盛頓郵報

上一則

搭火車賞秋葉 美鐵有四路線可選

延伸閱讀

14日史島槍枝回購 每件25～200元

14日史島槍枝回購 每件25～200元
費城吸毒致死 非裔、西語裔人數急劇上升

費城吸毒致死 非裔、西語裔人數急劇上升
14歲少年與槍：曼谷商場槍擊 槍枝「泰」氾濫的犯罪難題

14歲少年與槍：曼谷商場槍擊 槍枝「泰」氾濫的犯罪難題
曼谷購物中心槍擊案14歲犯嫌 面臨預謀殺人等5項指控

曼谷購物中心槍擊案14歲犯嫌 面臨預謀殺人等5項指控

熱門新聞

好市多的美食廣場物美價廉，深受消費者喜愛。(Getty Images)

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

2023-10-06 10:16
好市多(Costco)。美聯社

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

2023-10-02 12:45
Iniu行動電源的外殼附有可愛的爪印燈號，可做為充電指示器，剩餘電量一目了然。（取自亞馬遜網站）

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

2023-10-03 10:42
醬油是華人、乃至亞裔飲食文化中不可或缺的調味聖品。Getty Images

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

2023-10-10 09:42
申領社安金不必等到完全退休年齡，但如果還沒屆滿完全退休年齡就開始申請，領取福利將縮水。（路透）

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

2023-10-06 12:39
Photo by Jonas Leupe on Unsplash

先傳簡訊不留話 你知道打電話的新禮儀嗎？

2023-10-03 09:27

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論