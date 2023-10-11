壽命縮短 慢性病威脅大於槍枝和吸毒

美國人的預期壽命開始下降，醫師指出，美國在養育健康人群是世界上最糟的。(Getty Images)

美國人的預期壽命在2014年達到78.9歲的峰值，之後便開始降低，在富裕國家中，美國近數十年從群體中間值變成異常值(outlier)，並且還在持續落後；華盛頓郵報 為期一年的調查發現，儘管類鴉片藥物和槍枝暴力更吸引大眾的注意力，奪走數十萬人的生命，但慢性病才是國人最大的威脅，34歲至64歲因慢性病死亡的人數遠多於類鴉片藥物與槍枝暴力所導致的死亡人數。

華盛頓郵報針對死亡數據的分析發現，即使是在新冠疫情 最嚴重的時期，心臟病和癌症仍然是35至64歲人群的主要死因，而其他疾病也更加普遍，包括糖尿病和肝臟疾病；這些慢性疾病正是美國的預期壽命不如其他國家的主因。

華郵調查顯示，早逝的地理足跡廣大，在全美四分之一的郡當中，勞動年齡人群的死亡率高於40年前，這些郡大部分在南部與中西部。

報導指出，死亡率危機並非一夕間促成，這一情況已發展數十年，早死是潛在健康惡化與醫療系統應對失敗的極端表現，新冠疫情進一步凸顯這一缺陷，美國的新冠肺炎人均死亡數遠高於其他富裕國家。

美國政府在預防醫學 和社會福利方面的支出遠低於其他富裕國家，慢性病在這種條件下盛行；研究人員表示，技術、醫學和營養方面的突破本應該提升平均壽命，但卻被貧窮、種族主義、對醫療體系的不信任、社會網路破裂、因高度加工食品導致的不健康飲食等壓制。