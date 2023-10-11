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1918年流感 老弱青壯通殺？骨骼揭示誰最可能死亡

編譯廖振堯／綜合報導
歷史學者安德森在亞利桑納州一座墓地檢視死於1918年流感的一名士兵墓碑。(美聯社)
歷史學者安德森在亞利桑納州一座墓地檢視死於1918年流感的一名士兵墓碑。(美聯社)

一般流感會殺死的族群通常是幼兒、老人或病人，但1918年西班牙流感卻連年輕力壯的生命都能奪走，當時導致至少5000萬人死亡，占世界人口的1.3%至3%，相比之下新冠病毒導致0.09%世界人口死亡；但一項研究當時死者骨骼的新論文挑戰此一說法，認為體弱或患有慢性疾病依然是病死主因，死亡可能性是沒有這些疾病的人的兩倍以上。

紐約時報報導，這篇論文發表在「美國國家科學院院刊」(Proceedings of the National Academy of Sciences)上，主要作者、安大略省麥克馬斯特大學(McMaster University)的人類學家阿曼達‧威斯勒(Amanda Wissler)表示，她對1918年西班牙流感「老弱青壯通殺」的說法很感興趣。那時沒有針對兒童疾病的抗生素或疫苗，肺結核病在年輕人之間廣泛傳播。

研究人員使用了克利夫蘭自然歷史博物館的骨骼。威斯勒檢查81名1918年疫情、18歲至80歲的死者脛骨，其中26人年齡在20歲至40歲之間，對照組則是疫情前另外288人的遺骨。

研究結果很明確：患上流感時骨骼出現體弱特徵的人，無論年輕還是老年都很脆弱；的確許多健康的人也死於流感，但患有慢性病的人死亡機會高得多。

威斯勒和另一作者、博德(Boulder)科羅拉多大學的人類學家夏倫‧德維特(Sharon DeWitte)同樣以黑死病進行類似的研究，他們找到了一種方法來檢驗年輕人致死率的假設。當人們患有肺結核或癌症等難以痊癒的疾病，或營養不良等其他壓力源時，他們的脛骨會出現微小的腫塊。

研究1918年西班牙流感死者骨骼的新論文指出，體弱或患有慢性疾病者是病死主因，死...
研究1918年西班牙流感死者骨骼的新論文指出，體弱或患有慢性疾病者是病死主因，死亡的可能是沒有這些疾病者的兩倍以上。圖為1918年流感高峰時，紅十字會志工護士在加州臨時醫院照顧病患。(美聯社)

流感 疫情 癌症

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