1918年流感 老弱青壯通殺？骨骼揭示誰最可能死亡

歷史學者安德森在亞利桑納州一座墓地檢視死於1918年流感的一名士兵墓碑。(美聯社)

一般流感 會殺死的族群通常是幼兒、老人或病人,但1918年西班牙流感卻連年輕力壯的生命都能奪走,當時導致至少5000萬人死亡,占世界人口的1.3%至3%,相比之下新冠病毒導致0.09%世界人口死亡;但一項研究當時死者骨骼的新論文挑戰此一說法,認為體弱或患有慢性疾病依然是病死主因,死亡可能性是沒有這些疾病的人的兩倍以上。

紐約時報報導,這篇論文發表在「美國國家科學院院刊」(Proceedings of the National Academy of Sciences)上,主要作者、安大略省麥克馬斯特大學(McMaster University)的人類學家阿曼達‧威斯勒(Amanda Wissler)表示,她對1918年西班牙流感「老弱青壯通殺」的說法很感興趣。那時沒有針對兒童疾病的抗生素或疫苗,肺結核病在年輕人之間廣泛傳播。

研究人員使用了克利夫蘭自然歷史博物館的骨骼。威斯勒檢查81名1918年疫情 、18歲至80歲的死者脛骨,其中26人年齡在20歲至40歲之間,對照組則是疫情前另外288人的遺骨。

研究結果很明確:患上流感時骨骼出現體弱特徵的人,無論年輕還是老年都很脆弱;的確許多健康的人也死於流感,但患有慢性病的人死亡機會高得多。