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馬斯克要送父親一輛特斯拉 為何他卻拒絕了？

編譯周靜芝 / 綜合報導
特斯拉創辦人伊隆·馬斯克（右圖）的父親艾羅爾（左圖）不開特斯拉汽車，而且短期內也不會有任何改變。Getty Images
特斯拉創辦人伊隆·馬斯克（右圖）的父親艾羅爾（左圖）不開特斯拉汽車，而且短期內也不會有任何改變。Getty Images

特斯拉（Tesla）創辦人伊隆·馬斯克（Elon Musk）的父親不開特斯拉汽車，而且短期內也不會有任何改變。艾羅爾·馬斯克（Errol Musk）接受網路媒體內幕公司（Insider）訪問時表示，2022年1月，他拒絕兒子要送他一輛特斯拉、並將車子運至南非家中的提議。

艾羅爾的決定部分是考量運輸成本和進口關稅，即使馬斯克願意負擔這筆費用。艾羅爾說，汽車、運輸和進口關稅總計約350萬南非鎱（約18萬美元）。艾羅爾說，他們不是擔心錢的問題，而是他自己覺得這不值得。馬斯克不在意這筆費用並不令人驚訝，18萬美元僅佔當時他2,780億淨資產的0.00006%。

艾羅爾解釋了他為什麼拒絕兒子的提議，他說，自己居住的地方沒有任何服務設施、沒有特斯拉的門市，甚至沒有充電站。他對馬斯克說，「求求你，我們不想這麼麻煩。」

根據汽車運輸公司A1 Auto Transport的數據，將一輛汽車從美國運到南非的成本為3300美元至7000美元，南非並對進口汽車開徵25%的關稅。雖然艾羅爾不清楚馬斯克想送他的是哪一款車型，但當時特斯拉最貴的車，例如Model S Plaid，售價逾10萬美元。

雖然特斯拉已經在歐洲和中國銷售電動汽車，但並未進入南非市場。艾羅爾也不是沒有交通工具，他說自己擁有一輛勞斯萊斯和一輛跑車；此外，他還有一架1947年製造的Ryan Navion飛機，他喜歡開著這架飛機享受飛行樂趣。

艾羅爾說，從馬斯克和弟弟金巴爾還是嬰兒時，他就一直開著勞斯萊斯。他說，他更喜歡勞斯萊斯，即使它未必比特斯拉好，但無論如何勞斯萊斯對他來說「更好」。

在記者兼傳記作家華特·艾薩克森（Walter Isaacson）最近為馬斯克撰寫的傳記中，提到艾羅爾曾擁有一輛金色勞斯萊斯Corniche敞篷車。雖然艾羅爾從未擁有過特斯拉，但他說自己試駕過特斯拉跑車，也開出去兜風過。他說，如果他住在美國，他毫無疑問會駕駛特斯拉；因為在德州奧斯汀，一轉身就會看到特斯拉充電站。

馬斯克多年來與父親關係不睦，艾薩克森曾在書中提到，馬斯克和弟弟金巴爾斷絕了與父親的往來，但艾羅爾否認了此一說法。

老馬斯克表示，他不打算閱讀伊薩克森關於兒子的傳記，該傳記聲稱，他經常欺負、貶低馬斯克的家人，而馬斯克則把父親描繪成像「星際大戰」裡頭號反派角色「黑武士」達斯·維達（Darth Vader）般的人物。

馬斯克在2017年接受「滾石」雜誌訪問時曾說，「我的父親是個可怕的人。」

馬斯克 特斯拉 南非 關稅 德州

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