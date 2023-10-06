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死亡時間也有規律 一天中最多人離世是這時候

記者張聲肇/即時報導
科學家發現，生理時鐘不但影響一個人的生活作息，還會影響死亡時刻。(Getty Images)
科學家發現，生理時鐘不但影響一個人的生活作息，還會影響死亡時刻。(Getty Images)

科學家發現，生理時鐘不但影響一個人何時會餓，什麼時間該睡覺，還會影響人的死亡時刻。

哈佛醫學院2012年發表的研究報告說，早上11點是人類最常｢告別娑婆｣的時間。

報告的領銜作者沙珀（ Clifford Saper）說，幾乎每一個生理過程都有時間規律，也就是說，主要會發生在每天的哪一時段。「連死亡都有其生理節奏規律，一般人最常在早上過世，平均在早上11點。」

聯邦疾病防治中心（CDC）說，以四季分的話，寒冷冬季是最多人死亡的季節。1月和12月是死人最多的月份。菲利浦斯（David Philips ）教授扒梳1979年到2004年這四分之一個世紀當中的5700萬死亡證書，找出「最要命」的一天 ： 元旦日。

新年新頭最多人死，還不是因為慶祝新年或喝酒或車禍，至於何故？還真難說。

最近的研究發現稍有改變，聖誕節才是全年最多人死亡的日子，至少從心臟病突發死亡案例看，確是如此。聖誕節和元旦這段假期，死亡人數高於每年的其他時段，也是事實。

美國心臟協會的志工會長洛伊德-瓊斯（Donald Lloyd-Jones）說，對大多數人來說，聖誕假期是最忙碌也很緊張的日子，日常生活規律都打破，大家難免吃多喝多，而運動減少，心情更沒放鬆。

那麼人最常在星期幾過世？一篇分析1999年到2004年3900萬死亡案例的研究報告給出答案：星期六。「人生科學」研究人員分析疾防中心的死亡資料後，發現星期六死亡的人數，比一個禮拜當中的其他六天多。

為何周末開始就要死人？原因倒不難理解：吸毒、車禍、動刀動槍，不都在這天達到高峰？

聖誕節 聯邦疾病防治中心 心臟病

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