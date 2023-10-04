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浮誇就是美 極繁主義讓室內設計更有趣

記者張聲肇/即時報導
圖為採用極繁手法的設計師威廉森花樣豐富的擺設。(Getty Images)
圖為採用極繁手法的設計師威廉森花樣豐富的擺設。(Getty Images)

近年來，越來越多設計師和屋主不惜採用大膽的色澤、誇張的圖案和正反並陳的手法來裝潢 。他們是力主「浮誇就是美」的極繁主義者，也許不見得故意和線條、色澤都極單純也極枯燥的極簡主義打對台，卻讓室內設計豐富，也更有趣。

極簡主義認為「越少越好」，極繁主義則認為「越多越好。」

以室內設計師威廉森（Matthew Williamson）在西班牙馬洛卡（Mallorca ）的自宅為例，清淡柔和的色調、豐富的花樣、隨處可見的吊燈和閃亮金黃的鏡框，配上摩爾式織布圖案牆面，反映出屋主奔放、歡樂的設計風格。

他說，「我認為，我打心底就是極繁主義者。只要有型、有光澤、質感或顏色有趣、故事性豐富的東西，很自然就會吸引我。畢竟，我們的家就是反映我們的個性和品味。」

珠寶設計師阿札格瑞-帕垂吉（Solange Azagury-Partridge）認為，極繁主義是自我表達的媒介。她說，「極繁主義要我們遵守嚴格的觀看與生活方式。它是很強烈也很勇敢的觀點，不容一絲一毫的混亂或分心。難道家不是可以盡情表達自我的地方？極繁主義絕對行得通，永遠都有其價值，道理在此。」

讓人覺得好玩、戲謔、講究，這是設計師巴克利（ Sam Buckley）在愛丁堡的家裏，自己的作品和歷代陳設品以及古怪裝飾品並陳的目的。他表示， 「大家慣常看到的枯燥乏味灰色或米色設計，是極簡主義的主流。我認為，極繁主義恰可一掃這種枯燥乏味感。」

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