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居民壽命多十年 美國唯一藍區的秘訣是什麼？

編譯陳韻涵／即時報導
在美國唯一的藍區，居民有經常運動的習慣。(Getty Images)
在美國唯一的藍區，居民有經常運動的習慣。(Getty Images)

全世界有五個「藍區」(Blue Zones)，意指居民長壽且具有最長的預期壽命，其中僅一處位於美國。

加州羅馬琳達市(Loma Linda)是唯一在美國的藍區，也是基督復臨安息日會 (Seventh-day Adventist Church)超過9000名信徒的住所，當地居民平均壽命高於美國人多達十年。

84歲的洛伊達‧梅迪納(Loida Medina)經常與其他80幾歲的好友玩匹克球(pickleball)三小時，這些羅馬琳達市居民、同時也是基督復臨安息日會的信徒認為，保持活力是長壽與豐富生活的秘訣。

梅迪納在網飛(Netflix)新推出的影集「長命百歲：藍色寶地的奧秘」(Live to 100: Secrets of the Blue Zones)中說：「長壽就是運動和社群活動，我們像學生時代一樣呼叫彼此，『嘿，一起來玩唷』。」

談及營養，梅迪納原本吃肉跟魚，但隨著膽固醇問題出現而改吃素。梅迪納的飲食習慣與教會創始人的願景類似，羅馬琳達市1905年成立蔬菜食品公司。

長壽專家布特納(Dan Buettner)在影片中說：「來此地幫忙的志工獲得美好回憶和更棒的社交聯繫，他們甚至覺得幸福感增加。」 

1974年針對羅馬琳達市居民進行「基督復臨安息日會健康研究」(Adventist Health Study)，以了解哪些習慣能健康長壽。

該研究後來列出有助人們活過90歲的五種習慣，包括控制壓力、睡好覺、吃得健康、戒菸、多運動。在運動方面，一周兩次肌力訓練和一周三次有氧運動，就算每天只有十分鐘也好。

該研究的受試者根據類似地中海的飲食計畫進食，主要是全天然食物、健康脂肪、大量蔬果，並少吃紅肉，將近40%的受試者為素食者或蔬食者。

社群活動是幾乎所有藍區的核心價值，羅馬琳達市也不例外。 

梅迪納在紀錄片中表示，「當你知道有人需要你，希望你參與他們的人生，就會長壽並為此而活。」

加州 蔬菜 Netflix

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