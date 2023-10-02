沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

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沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這十個最幸福的州

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編譯俞仲慈／即時報導
Image by anadsouza1105 from Pixabay
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北歐芬蘭號稱是全世界最幸福的國家，雖然多數人無法遷移至芬蘭定居，但是個人理財網站WalletHub最近公布全美幸福州年度排行榜，前三名分別是猶他州夏威夷州以及馬里蘭州

WalletHub以身心幸福感(Emotional and physical well-being)、職場環境(Work environment)、社區暨環境(Community and environment)三大項目，評比全國50州的幸福指數。

猶他州以積分69.79分(滿分100分)奪下全美幸福州排行榜第一名，儘管猶他州的身心幸福感排名僅16名，但在職場環境以及社區暨環境方面，均名列前茅。

WalletHub報告指出，猶他州志工比率最高，為40.7%，是志工比率最低的佛羅里達州2.6倍，同時猶他州分居和離婚率也是全國最低。

根據大西洋(The Atlantic)月刊報導，自2000年以來，該州人口持續成長，而且根據全國人口普查顯示，2020年是該州十年來人口增長率最高的一年。

全球知名度假勝地夏威夷，居全美快樂州排行榜第二名，而且在身心幸福感項目評分領先其他49州，穩坐冠軍，同時夏威夷的成人憂鬱症發病率居全國最低、離婚率則是全國第四低。

儘管在上述類別表現突出，但是夏威夷在職場環境項目排名第25名，社區暨環境方面排名更落至30名。

根據澳洲貨幣兌換服務網S Money於2023年進行的研究發現，夏威夷首府、也是最大城市檀香山(Honolulu)是全美生活開銷第二高的都市，同時也是全國外來客到訪人數最多的城市之一。

至於東岸的馬里蘭州排行第三名，積分64.62分，馬州是土地面積最小以及人口密度最高的州之一，在身心幸福感排名第八，職場環境排名第四、社區暨環境排名第五。

馬州首府安納波利斯(Annapolis)擁有世界帆船之都的美譽，在18世紀獨立戰爭期間，曾作為美國臨時首都，至今仍是州政府所在地，而且馬里蘭州議會大廈(Maryland State House)可追溯自1772年，是全美最古老的州議會建築物。

至於四到十名幸福州排名依序為：明尼蘇達、新澤西、康乃狄克、加州、佛羅里達、愛達荷以及內布拉斯加。

Source: WalletHub

夏威夷州 猶他州 馬里蘭州

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