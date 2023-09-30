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3款糖尿病、減肥藥恐致尋短 食藥局已收265案例

記者張聲肇／綜合報導
53歲的海朵寶打完Ozempic後，會覺得疲倦、憂鬱、有時候想自殺；沒打的那一周就不會。（路透）
53歲的海朵寶打完Ozempic後，會覺得疲倦、憂鬱、有時候想自殺；沒打的那一周就不會。（路透）

服用治療二型糖尿病或減肥藥胰高血糖素樣肽-1受體激動劑(GLP-1 receptor agonists)後，情緒低落甚至想自殺的案例時有所聞，路透28日報導，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)自2010年迄今，已收到265個案例，其中36人自殺或疑似自殺死亡。

路透訪問了四名親身經驗「腸促胰島素擬物」藥副作用的病人，其中53歲的俄亥俄州地產商海朵寶(Dawn Heidlebaugh)說，每個周日，她打完Ozempic後，周二起會覺得疲倦、憂鬱、有時候想自殺；這種循環已有一年多，沒打的那一周就不會。之前沒有憂鬱症的海朵寶說，「我知道，這就是藥的副作用。」

另三名服用Ozempic或減肥藥Wegovy的人也有過自殺的念頭；第五名受訪者服用Mounjaro糖尿病暨減肥藥後，不但有自殺念頭，也有憂鬱症。這三種藥，都是控制血糖、延緩消化、減低飢餓感的血糖素樣肽-1受體激動劑。

歐洲藥物局已於7月啟動調查，事後收集了150個服用這類藥物後，起自殺念頭的案例。加拿大和英國也在審視這些大廠名藥可能引發的自殺風險。FDA也在「徹底檢討」有關案例，檢討完畢會決定下一步，例如，要不要規定藥商在藥品包裝封面，印上警告標語。

約翰霍普金斯大學公衛學院副教授莫爾(Thomas J. Moore)說，許多良藥有時候會產生危險的副作用，藥物當局與醫生均須小心評估，明顯警告用藥的病患，曾有人服用後自殺的案例。

他說，「我不是說藥本身就是罪魁禍首，而是說病患的申訴不可置之不理。」

路透透過合法管道，請食藥局提供265案例當中113個的詳情，前述五個接受路透訪問的病患的故事，不曾有人報導過。

路透檢視了113個病歷摘要，發現過半開始服藥或增量不久，就起了自殺的念頭；三分之二說，一停藥或減量後，這個念頭就沒有了。113病例當中，有30名有過憂鬱症、起念自殺或其他心理健康問題；五名毫無心理疾病的病史；多數未談及自己的病歷。

路透說，它搜尋政府資料庫時，先鍵入「自殺」、「自殘」等關鍵字，總共查到265個案例；不過，報導也說，這些「負面副作用」報告，不能當作確鑿的科學證據。

治療二型糖尿病的藥物Ozempic也變成受歡迎的減肥藥，但可能會引發負面情緒。(...
治療二型糖尿病的藥物Ozempic也變成受歡迎的減肥藥，但可能會引發負面情緒。(路透)
服用Ozempic減重成功的恩絲特伯格出示手機中她用藥前的照片。(路透)
服用Ozempic減重成功的恩絲特伯格出示手機中她用藥前的照片。(路透)

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