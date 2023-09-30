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人工甜味劑、超加工食品 可能導致憂鬱症

編譯徐薏茹／綜合報導
哈佛大學與麻省總醫院聯合公布的新研究結果顯示，阿斯巴甜等人工甜味劑可能導致憂鬱症，但專家提醒，沒有足夠的證據證明食物與憂鬱症有直接關係。(Getty Images)
哈佛大學與麻省總醫院聯合公布的新研究結果顯示，阿斯巴甜等人工甜味劑可能導致憂鬱症，但專家提醒，沒有足夠的證據證明食物與憂鬱症有直接關係。(Getty Images)

哈佛大學與麻省總醫院(Mass General Brigham Hospital)發表於「美國醫學會雜誌」(JAMA)的研究表明，人工甜味劑(代糖)和超加工食品(ultra-processed foods)可能導致憂鬱症

該研究評估逾3萬名中年白人女性的飲食，約7000人臨床上診斷出患有憂鬱症。

研究人員認為食用點心、醬汁、即食食品等超加工食品可能是憂鬱症的元兇，此外阿斯巴甜(aspartame)等人工甜味劑也與較高的患病率相關；但專家警告，沒有足夠的證據表明食物與憂鬱症有直接關聯。

該研究要求研究參與者每四年填一次問卷，調查他們的飲食習慣。並使用兩種憂鬱症的定義，一為狹義憂鬱症，另一為廣義憂鬱症。狹義憂鬱症指患者經醫生診斷患有憂鬱症，並定期服用抗憂鬱藥；廣義憂鬱症代表病患被臨床診斷患有憂鬱症，或服用抗憂鬱藥。

在該研究總共3萬1712名參與者中，2122人有狹義憂鬱症，4820人有廣義憂鬱症。

研究人員認為，超加工食品可能導致罹患憂鬱症機率增加，但不確定原因。

然而，人工甜味劑與人工甜味劑飲料因活化大腦的特定複合物，與更高的憂鬱症患病率直接相關。

英國阿斯頓大學(Aston University)營養師梅勒(Duane Mellor)解釋，研究員推斷這可能是因為複合物觸及大腦，這一研究未提供證據來支持此論點，有可能是憂鬱症的患者選擇更多加糖的飲料，而非因果關係。

其他研究員聲明，儘管研究結果很紮實，但還需要更多研究。

這項研究的主要限制是參與者只有女性，且大多數為白人，因此研究人口有限。

此外，食用較多超加工食品的人群也有更高的BMI數值、抽菸比率，以及更高的糖尿病、高血壓患病率，這一人群定期運動鍛鍊的機率也較低，代表這些參與者可能因多種其他因素罹患憂鬱症。

憂鬱症 高血壓 醫學

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