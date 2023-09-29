這個早期皮膚癌症狀 最易被忽視

看似為痣或雀斑的新色素斑，是最常被忽視的皮膚癌早期跡象。(Getty Images)

每年約有330萬美國人被診斷出皮膚癌，好消息是有一些簡單的方法能降低風險，以預防多種形式的皮膚癌，另一個好消息是在黑色素瘤(melanoma)擴散前及早發現並治療的患者，其五年存活率為99%。

如同其他種癌症 ，早期發現治療是皮膚癌的關鍵，因此識別早期症狀便相當重要，

皮膚科醫師、威爾康奈爾醫學 院(Weill Cornell Medical College)皮膚科副教授傑柯斯(Michael I. Jacobs)指出有一個早期跡象尤其容易被忽視，「看似為痣或雀斑的新色素斑，是最常被忽視的皮膚癌早期跡象。」

傑柯斯指出，許多人被告知要尋找現存痣的變化，如痣的顏色、形狀或大小，但大家可能不會特別注意新的色素病變，導致新色素斑被忽視。

因此，假如身上出現以前沒有的新雀斑或痣，絕對應該考慮預約皮膚科，讓醫師判斷。

如果注意到身體原本就有的痣或斑點出現變化，皮膚病專家格雷斯(Daniel Glass)表示這種情況也應該前往門診檢查，「皮膚癌通常會以皮膚上的變化或增大的病變呈現」有可能是形狀或顏色改變，有時病變可能伴隨流血、疼痛或發癢。

格雷斯提醒，許多人認為病變部位凸起或呈現深色才需要注意，但事實上，皮膚癌病變也可能是扁平的，也可能是紅色，而不僅是深棕色或黑色。

考量以上要素，當身體上的斑點或痣出現任何變化時應該由皮膚科醫師檢查，包括顏色、形狀、觸感改變，或新出現的斑點。

這也是一年應該看一次皮膚科的理由，風險較高的族群更應該頻繁接受檢測 ，身體某些部位可能是自己無法看到的，因此需要皮膚科醫師協助檢查。

平常應該保護皮膚避免日曬，若出現任何變化應就醫檢查，並且每年看一次皮膚科，做到以上三點便能降低皮膚癌的風險。