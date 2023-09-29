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久坐不動造成長者失智風險增 連運動都救不了

記者顏伶如／綜合報導
統計結果發現，每天長時間久坐者，即使有固定運動的習慣，仍有罹患失智症風險。(Getty Images)
統計結果發現，每天長時間久坐者，即使有固定運動的習慣，仍有罹患失智症風險。(Getty Images)

加州大學(University of Southern California)科學家團隊27日發表於美國醫學會期刊(JAMA)的最新研究指出，60歲以上民眾如果每天長時間久坐，包括上班期間與在家裡，出現失智症的風險將增加。研究指出，久坐不動對身體健康帶來嚴重的負面效果，每天長時間久坐的民眾即使有定期運動的習慣，還是無法擺脫失智症風險。

南加大團隊使用英國人體生物資料庫(UK Biobank)數據，以4萬9841名60歲以上民眾做為研究對象，調查一天當中絕大多數時間久坐不動者，出現失智症的風險是否提高。這些研究對象在研究展開之際並沒有失智症，睡眠時間則不包括在久坐的計算當中。

統計結果發現，一天當中長時間久坐者，即使有固定運動的習慣，還是不足以預防失智症。

華盛頓郵報27日報導，先前多項研究已經指出久坐不動的健康傷害，一天當中在辦公室上班、通勤以及家裡坐著看電視、打電腦所累積的數小時時間，長期下來可能導致心臟病、肥胖症、糖尿病與其他疾病風險提高，還有猝死。同時，久坐不動也將抵消運動所帶來的新陳代謝健康助益。

統計結果發現，每天長時間久坐者，即使有固定運動的習慣，仍有罹患失智症風險。(Ge...
統計結果發現，每天長時間久坐者，即使有固定運動的習慣，仍有罹患失智症風險。(Getty Images)

研究人員比對七年之間的就醫紀錄與死亡資料，查看經常久坐的研究對象是否較容易出現失智症，統計發現一天當中至少坐著十小時的民眾，未來七年出現失智症的機率，比一天當中坐著時間不到十小時的民眾，高出大約8%；一天內坐著時間至少12小時的民眾，失智症機率則增加63%。

率領這項研究的南加大生物科學及人類學教授芮契廉(David Raichlen)說，在辦公室坐了一天，回家又坐在電視機前，還有開車，所有時間加起來頗為可觀，造成認知與記憶衰退風險增加。

研究顯示，有運動習慣但一天久坐至少十小時的民眾，出現失智症的風險跟沒有運動的久坐民眾一樣高。

統計結果發現，每天長時間久坐者，即使有固定運動的習慣，仍有罹患失智症風險。(Ge...
統計結果發現，每天長時間久坐者，即使有固定運動的習慣，仍有罹患失智症風險。(Getty Images)

南加大 加州大學 心臟病

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