肌肉素不是健身萬靈丹  對老人較實用

肌酸能稍微改善肌肉質量，對舉重、短跑等需要瞬間爆發力的運動員有些許的助益。(Getty Images)

紐約時報報導，許多年輕人趨之若鶩的「肌肉 素」(creatine，又譯肌酸)不是健身 萬靈丹，只能稍微改善肌肉質量，反倒對老人較「實用」，有預防跌倒的功效。

時報引述賓州彌賽亞大學健康營養與運動科學教授若森( Eric Rawson)說，真想增強肌肉骨骼的力量，還是老老實實地從苦練、睡眠和飲食習慣下功夫為要，但是對於年長者，「力氣稍微增加一點，可能造成跌不跌倒的差別。」跌倒對年邁老人是一大避諱。

佛州諾瓦東南大學鑽研肌酸的健康學副教授安東尼歐(Jose Antonio)說，雖然越來越多研究證實肌肉素補充劑有促進體能爆發和改進肌肉質量的功效，網路上還是充斥著太多假消息，包括服用幾周就練出腹部六塊肌等抖音影片。

肌酸是人體肝臟、腎臟等製造，類似胺基酸的天然化合物，能提升肌肉和骨骼的機能，配合運動，可促進肌肉的生長。身體攝入的紅肉、魚肉和雞肉，也含有肌酸。安東尼歐說，日常活動中，肌肉會自動補充肌肉素，服用補充劑可「加滿油箱」。

克利夫蘭診所醫院減肥與新陳代謝研究所運動生理學者克瑞爾(David Creel)說，肌肉素對舉重、短跑等需要瞬間爆發力的運動確有增強作用，但作用也不是很大。紐約市立大學臨床營養學者赫勒(Samantha Heller)說，對分秒必爭的短跑選手，肌肉素也許有用，普通到健身館健身的人、單車騎士、周末踢踢足球 的人「大概用不著」。