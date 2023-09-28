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黃斑部病變機率增四倍 這是對眼睛最糟的生活習慣

記者張聲肇/即時報導
Image by Paul Diaconu from Pixabay
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隨著年齡增長，視力衰退很自然，黃斑部病變、青光眼、白內障等眼睛疾病的風險自然升高，但眼科醫生希拉爾-康波（Diane Hilal-Campo）說，「預防也許不可能，但還是可降低罹患這些病變的風險。」

乾眼基金會（Dry Eye Foundation）的醫學顧問布朗（Sandra Brown）指出，對眼睛的健康最糟的生活習慣是吸菸。大多數人都知道吸菸有害心臟健康，但知道它也會破壞眼部健康的人不多。布朗說，吸菸會讓你罹患黃斑性病變的機率增加4倍，白內障的機率增加3倍。

為甚麼？她說，吸菸會損壞眼睛的重要部位，包括視網膜、眼球幫助聚焦的晶狀體、讓視力更清楚的黃斑部。就算沒有吸入尼古丁，光是抽電子菸，濃煙本身也會破壞視力。

電子菸對眼睛的害處，根據研究報告，是其中的醛（含甲醯基的有機化合物 ）和自由基會導致淚膜不穩定，各種人工加味則會透過過氧化反應，破壞脂肪層，這還不包括角膜上皮染色等有害眼部健康的副作用。

如果有下述跡象，就表示你的視力已開始受到衝擊：視境模糊、顏色不再明亮、對光線敏感、夜晚看不清楚、雙重影像。有其中一項，就要趕快看眼科醫生，尋求改善之道，以免視力日益衰退。

希拉爾-康波說，對眼睛不好的生活習慣不只吸菸一端，有些眼睛化妝品也會造成眼睛疼痛，增加感染與傷疤的風險。她說，有些化妝品的毒性化學成分，接觸到眼睛的表層就很危險。她建議使用眼科醫生認可的化妝品，以策安全。

希拉爾-康波和布朗都認為，電腦、電視和手機螢幕看太多也不利眼睛健康。布朗說，「有些人因為工作的關係，必須長時間盯著螢幕，很多人卻是使用手機的時間過長，讓眼睛負擔過重。」她解釋說，盯著發光的螢幕太久，會減少自然眨眼的機會，讓淚水快速蒸發消逝，「這就是很多人年紀不大，就提早罹患乾眼症的原因。」

兩位眼科醫生另外提醒大家，在室外光亮處不戴太陽眼鏡，對眼睛健康也不好。布朗建議，陰天戴太陽眼鏡也無妨，因為「紫外線也會增加白內障和黃斑部病變的風險，也會破壞眼角膜和結膜。」

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