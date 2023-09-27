3年前遭持械襲擊 女子藉園藝克服創傷 並協助類似遭遇婦女

示意圖。Image by zhugher from Pixabay

匹茲堡「你的業力花園」(Your Garden Karma)不僅只是一座園藝中心，也是許多人的心靈避風港和重新出發的力量來源。創辦人泰勒( DeShelle-Monique Taylor)曾是暴力犯罪 受害者，藉由園藝而擺脫創傷後壓力症候群(PTSD)，更幫助數十名有類似遭遇的被害人走出陰影。

2020年2月28日傍晚，泰勒回到她位於匹茲堡市區的住處，才一下車，就有名男子從車道旁竄出，用力將泰勒推倒，害她頭部狠狠地撞擊地面，並且拿槍抵住她的頭，問她「屋子裡還有沒有其他人？」驚慌失措的泰勒，腦海裡瞬間閃過各種恐怖念頭。幸好屋內有人發現外面似乎不對勁，隔著窗戶大喊泰勒的名字，這才嚇跑歹徒。臨去之前，還順手搶走了泰勒的手機和錢包。

警察和救護車獲報後趕到現場，泰勒除了擦挫傷之外，還有輕微腦震盪。三年之後，警方仍未查出攻擊泰勒的歹徒身分，遑論逮捕到案。

「我感到生氣、鬱悶和害怕，」泰勒接受匹茲堡郵報(Pittsburgh Courier)訪問時表示，「他們一直沒有抓到那個人；我努力試圖不要讓發生的事情宰制我的生活。」

由於工作的關係，泰勒必須繼續住在她遭攻擊的處所，以致開始出現PTSD症狀，例如口吃、失眠、夜驚、疑神疑鬼、畏光和焦慮。她尋求心理諮商協助，但當時正值新冠疫情 期間，所有門診都改在線上進行。

「我需要比網路更具體的東西，」泰勒說。她開始尋找另類減輕創傷的方式，這才第一次聽說「園藝治療」，也就是利用植物以及與植物相關的活動幫助患者身體和心理的療癒及復健。

身為維吉尼亞州 農民的孫女，泰勒對於園藝並不陌生。她還記得童年時牽著祖母的手，在菜園裡摘取當天晚餐所需的蔬果，以及穿梭於蘋果樹間的捉迷藏遊戲。即使成年後，園藝仍一直是她閒暇時的嗜好。現在，該是認真看到園藝的時候了。

她報名參加園藝治療研究所(Horticultural Therapy Institute)的課程，學習如何透過接觸式園藝，面對PTSD問題。泰勒表示，「園藝治療就是接觸，接觸土壤，接觸色彩，接觸聲音，持續和自然保持接觸，而這正是我所需要的。」

她將住處旁的空地闢為花園，投入全部的精力。泰勒發現自己在這個過程中所獲得的平和與寧靜，讓她覺得應該要和有類似不幸遭遇的人分享。於是，她又完成了72小時的永續農業設計證照課程(Permaculture Design Certification Program)，取得專業景觀設計師資格，並且創立了「你的業力花園」。

「我要人們透過自然從本質上重新接觸自我，」泰勒說：「他們會在自然中得到答案、得到療癒。」