走路減重每天要走多少步？可能比「每天一萬步」還多

走路是最好的運動方式之一，它的好處多多，不僅可以增強肌肉、改善睡眠，有益於心臟，還能改善血液循環並降低血壓，而且走路是低衝擊的運動。Image by Pexels from Pixabay

走路是最好的運動方式之一，它的好處多多，不僅可以增強肌肉 、改善睡眠，有益於心臟，還能改善血液循環並降低血壓，而且走路是低衝擊的運動。但究竟每天需要走多少步才能減肥？

據健康生活網Parade.com，執業醫師卡蘇西(Liana Casusi)表示傳統目標是「每天1萬步」，才能保持健康、降低心臟病 和中風 風險；而若要減掉幾磅體重，研究表明每天至少要走1萬5000步，達到此一目標可顯著改善新陳代謝，防止血糖升高、累積腰部脂肪。卡蘇西補充，人們可以先了解自己每日平均步數，在此基礎上每週增加500步或更多步數的目標，直到實現8000步。

物理治療師菲莉(Alicia Filley)補充，如果要每周減掉一磅體重，每天需要減少500大卡的熱量。這代表著需要通過運動燃燒，或飲食減少攝入500大卡，或兩者結合。菲莉稱，大多數人每天只需走1萬步即可燃燒300至400大卡，也就是只要再少吃100到200大卡便能達標。且步行是能簡單達成的方法，因為不必一次走完1萬步。

如果決定通過走路減肥，日常行動中便能隨時實施，但要如何最大程度地提高步行和鍛鍊效果呢？執業醫師嘉馬洛(Eva Gamallo)表示，改變強度和持續時間可帶來最大收益。「將步行30分鐘延長為1小時，尤其周末時，增加持續時間是提高燃燒熱量的有效方法。此外花較長時間步行，往往能增強能量和免疫功能，並加強心臟，實現真正雙贏。」至於那些剛剛開始鍛鍊、或沒有足夠耐力來維持走路的人，嘉馬洛強烈建議應該接受間歇訓練。

改變強度的另一種方法是選擇不同環境或地面，例如走樓梯會延長你的步幅，可以鍛鍊不同的肌肉並提高走路運動的整體品質。最後，設定現實的目標也很重要，必須選擇一個適合生活方式、身心需求、身體狀況的數字，並堅持不懈、確實實施。