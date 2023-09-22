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研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

編譯莊瑞萌／即時報導
最新研究發現，用微波爐加熱塑膠用品時會釋放出大量的微粒塑膠。美聯社
最新研究發現，用微波爐加熱塑膠用品時會釋放出大量的微粒塑膠。美聯社

最新研究發現，用微波爐加熱塑膠用品時會釋放出大量的微粒塑膠。目前尚無直接證據指出，這些微粒塑膠會如何影響人體，但研究人員認為，這次結果對於塑膠危害人體是一大警示。

內布拉斯加大學(University of Nebraska)研究指出，微波塑膠用品時，會釋放大量微小的塑膠微粒。某些情況下，每平方公分會釋出超過20億個奈米塑膠微粒(Nanoplastics)與400萬個塑膠微粒(microplastics)。對此，聯邦環保署(EPA)前主管、目前擔任「Beyond Plastics」組織主席的恩克(Judith Enck)說，「這項研究應該是警示，不只對新手父母而言，對聯邦食品暨藥物管理局(FDA)也是如此。」

研究人員胡山(Kazi Albab Hussain)在實驗中利用FDA核准的塑膠奶瓶進行微波加熱，這些奶瓶裝滿了模擬食物的水和其他液體，之後微波加熱3分鐘。從結果來看，食用這些微波後牛奶的嬰兒，等於吃進過程中所釋出的塑膠微粒。

在地球最高峰以及最深海洋都可發現塑膠微粒的蹤跡，「亨利福特診所」(Henry Ford Health)一項研究發現，77%受試者體內血液都發現有塑膠微粒，其中部分塑膠是屬於全氟/多氟烷基物質(PFAS)。政府預估，97%的美國人身體血液中都可發現PFAS。

胡山說，「許多研究，包括這次研究都指出，奈米塑膠微粒或塑膠微粒的毒性與暴露的量有高度關聯。」專家將腎臟細胞放在瓶子微波實驗中所釋放的塑膠微粒中，結果發現約有75％的細胞會被殺死，從中加以推測，塑膠微粒會透過這種方式傷害腎臟。

為了避免吃進塑膠，胡山建議民眾首先不要微波塑膠。他也希望有朝一日，市面上能出現一款標榜無塑膠微粒或奈米塑膠微粒的產品。目前可食用無塑膠食品包裝、可堆肥的咖啡膠囊和茶包，以及玻璃奶瓶都是可以加以利用，而且不含微塑膠成分的產品。

FDA 食品暨藥物管理局 咖啡

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