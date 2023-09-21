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美國人常便秘 服瀉藥成習慣導致缺貨

記者顏伶如／即時報導
示意圖。Image by Myriams-Fotos from Pixabay
示意圖。Image by Myriams-Fotos from Pixabay

華爾街日報報導，美國民眾養成過度依賴瀉藥的習慣，導致市面缺貨。

胃腸病學家與藥品供應商指出，受到需求量大增的影響，Miralax、 Glycolax等廠牌瀉藥的學名藥聚乙二醇3350(polyethylene glycol 3350)發生缺貨，消費者在全國各地藥局都會發現，貨架上幾乎找不到瀉藥。

胃腸病學及行為專家指出，美國人口高齡化，加上許多民眾纖維攝取量不足，導致便秘問題變得普遍。

專家同時指出，新冠疫情對民眾身體、心理造成影響，導致越來越多消費者對瀉藥產品產生依賴。醫師表示，居家避疫期間，民眾飲食品質變差，運動減少，經常出現焦慮等因素，都是造成腸胃功能異常的主要原因。

解封之後，民眾出遊次數變多，遠距上班與進辦公室混合的工作模式則打亂固定生活作息，吃飯時間變得不固定，造成排便不規律。雖然某些瀉藥與營養補充劑可以定期服用，但越來越多健康專家則對民眾過度使用感到擔心。

醫師說，許多民眾認為每天都要排便才是正常，但如此觀念是不正確的。

新澤西州腸胃病學協會(Gastroenterology Associates of New Jersey)負責人帕夫羅(George Pavlou)說：「我們出現集體腸胃異常問題，而且嚴重到連軟便劑都賣光了，如此現象真的很瘋狂。」

心理學家說，有些民眾把瀉藥視為平價版的糖尿病藥物Ozempic，目的是讓自己感覺變瘦一些。醫師表示，TikTok等社群媒體的熱門關鍵詞#GutTok，則散布著有關排便的不實訊息。

數據研究機構Pattern指出，過去一年裡，亞馬遜網站(Amazon)搜尋瀉藥的次數增加三倍，纖維補充劑製造商Metamucil、Benefiber指出，近年銷售幅度出現兩位數成長。

老年人由於運動量較少，醫生建議便秘時服用瀉藥。但供應商指出，如今不少年輕消費者依賴瀉藥。Benefiber製造商Haleon指出，18歲至42歲消費者購買產品較以往來得熱烈。Haleon為爭取年輕消費者，今年稍早推出軟糖版本產品。

新澤西州 華爾街 糖尿病

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