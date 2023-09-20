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陪伴主人帶來歡樂 但養寵物應考慮費用

編譯周靜芝 / 綜合報導
寵物能給人們帶來歡樂與陪伴，但費用也會很快增加。美聯社
寵物能給人們帶來歡樂與陪伴，但費用也會很快增加。美聯社

寵物能給人們帶來歡樂與陪伴，但費用也會很快增加，尤其如果是第一次飼養寵物，恐怕毫無概念未來還會有什麼花費。

許多準備飼養貓狗的主人，只關注在毛小孩將為他們的生活帶來哪些正面改變。根據美聯社報導，飼養寵物對人的好處不勝其數，但同樣重要的是，要有切合實際的預期，這樣才不會面對突如其來的支出，損害到個人財務的穩定。

獸醫豪瑟（Wendy Hauser）指出，重要的是，要選擇最適合個人預算和生活方式的寵物。

研究寵物的基本費用

飼養貓狗的花費，遠不僅止於領養或購買的費用。首先，需要去看獸醫，為牠們接種疫苗或進行例行健康檢查，費用大約在200到300元之間。將牠們帶回家後，寵物需要床、食物、狗鏈、背帶和美容用品等；雖然這些物品的單價不高，但累計起來也是一筆可觀費用。

美國寵物用品協會（APPA）表示，平均來說，養一隻貓每年需要花費1,200元。編...
美國寵物用品協會（APPA）表示，平均來說，養一隻貓每年需要花費1,200元。編譯周靜芝/攝影

美國寵物用品協會（APPA）的主席奧哈拉（Kerry O'Hara）表示，平均來說，養一隻狗每年需要花費1,400元，養一隻貓每年需要花費1,200元。瞭解養寵物最初需要花費多少錢，將有助於做好預算規畫。

檢視個人生活方式

如果需要經常出差或每次離家時間較長，可能需要在寄養或日托上多花一些錢。如果不想寄養寵物，可以帶牠們一起去度假，但需要支付寵物的機票和住宿費用。

如果需要每天出門工作，可能還需要增加日托或遛狗服務的費用。

考慮寵物品種

豪瑟表示，對即將領養的寵物品種進行研究非常重要，不僅有助於確定牠們是否適合個人的生活，還有助於確定是否負擔得起。

豪瑟說，緬因貓（Maine coon）就是個例子，牠們是非常棒的貓，但牠們的心臟病發病率很高，因此飼主每年必須支付一至兩次的超音波檢查和心臟方面的諮詢費用。

防患於未然

雖然不可能知道未來會發生什麼，但豪瑟說，毛小孩的父母可以做一些事來防範健康問題發生的可能性；其中最主要的就是堅持帶牠們進行健康檢查。另外，還可以購買醫療保險，不過有些人認為不值得這樣做。

預算 醫療保險 心臟病 疫苗

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