專家給4建議助你健康長壽 2項與「糖」有關

想要延年益壽，日常飲食就必須控制糖分攝取量。(Photo by Alexander Grey on Unsplash)

麻薩諸塞大學醫學 院癌細胞生物學教授提森鮑姆(Heidi Tissenbaum)領導的研究團隊，針對健康和糖分攝取量的關係，進行分析研究後發現，想要延年益壽，日常飲食就必須控制糖分攝取量。

該研究針對一種和人類有40%相同基因的線蟲(roundworm)，也就是「秀麗隱桿線蟲」(C. elegans)進行實驗後發現，糖分攝取的時間愈久，健康狀況隨之惡化，兩者關係密不可分。

因為攝取糖分愈多，體內累積的糖化終產物(Advanced glycation end products，AGEs)也會愈多，由於AGEs會產生不可還原物質，降低蛋白質代謝率，損害DNA並影響DNA正常功能，因此AGEs會提高心血管疾病、糖尿病、慢性腎臟病以及阿茲海默等患病風險。

提森鮑姆提出四項建議，助你活得健康長壽，其中兩項與「糖」有關。

一、限制攝取添加糖

白麵包、罐頭湯、市售調味料、甚至咖啡 都有添加糖。 提森鮑姆最重要的建議，就是限制添加糖的攝取。可以早餐改吃不含糖的麥片，咖啡不再加糖，只喝黑咖啡，並養成注意食品營養標籤的習慣，以便掌握個人日常飲食的糖分攝取量。

二、保持身心活動

提森鮑姆強調，促進大腦和身體活動是延年益壽的基礎，因此切勿養成久坐習慣，並建議在不碰扶手情況下，練習從椅子站起、坐下、每回十次並直言：「久坐是另類的抽菸。」

提森鮑姆還建議大家避免每日慣性活動，因為接觸新事物才會在大腦建立新連接並保持大腦活躍，研究證實透過閱讀、寫作、文字遊戲或參加教育課程，老人認知功能下降機率也隨之減少。

三、攝取天然食物並維持血糖 穩定

提森鮑姆表示血糖穩定攸關身體健康，因為血糖飆升，胰臟會分泌胰島素讓血糖降低，但是不斷重複，會使胰臟功能逐漸失效，進而增加罹患二型糖尿病機率。

提森鮑姆建議避免食用含糖量較高的加工食品，改為攝取天然食品，例如全麥麵包、水果和蔬菜等，含有大量抗氧化劑的莓果(berries)對於防止血糖過高特別有效。不過新鮮水果製成的果汁，因為纖維被分解，糖分可以更快被身體吸收，容易導致血糖飆升，需要注意。

四、保持樂觀，擁有幸福感

提森鮑姆表示無論冥想、瑜伽或是填字遊戲，建議大家在生活中充實自我，波士頓大學醫學院研究也證實，樂觀的心態有助活到85歲以上。