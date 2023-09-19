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醋+小蘇打通水管？專家：弊大於利

記者張聲肇／綜合報導
經常用醋和小蘇打疏通阻塞的水管，可能弊大於利。(Getty Images)
經常用醋和小蘇打疏通阻塞的水管，可能弊大於利。(Getty Images)

由於醋和小蘇打有去油除臭效果，用來疏通阻塞水管，近年來大為流行，但專業清潔工警告大家，經常用這兩樣家庭必備品通水管，可能弊大於利。

為什麼？專家舉出三大理由：

一、兩者並用，會引發強烈的化學反應，卻仍不足以分解水槽、洗臉盆、洗澡間水管裡的堵塞物。Bellshop搬家公司的瓦倫提諾(Nick Valentino)說，久而久之，水管再用醋通，效果就會越來越小。

他說，醋用作日常清潔劑還不錯，但要對付廚房水槽下累積的食物和細菌孳生，顯然效力不夠強，「和小蘇打合併使用，運氣好的話也許有效果，但是水管阻塞，最好還是用Drano或其他化學疏通劑。」

二、醋的酸性，會破壞橡膠塞子。坎培拉清潔公司(Canberra Bond Cleaning)的專家艾班多(Ralph Abundo)警告說，特別是醋和蘇打粉綜合作用時，腐蝕力更強，要防止廚房水管漏水或其他地方破損，千萬別兩樣合用。

三、老水管易腐壞。通水管時，要小心的不只是橡膠塞。擔任Deluxe Plumbers顧問的水管師傅莫瑞斯(Mark Morris)說，醋和小蘇打也會損壞水管，特別是多年未換的老舊水管。

莫瑞斯說，有些房子，尤其是舊房子的水管，可能是金屬管，酸性溶液如醋會加速金屬管的腐壞，久而久之水管的效能會減弱，甚至出現裂口或漏洞。「小蘇打和醋的化學反應也會產生鹽分，更加速管線的腐損。因此，經常使用醋和小蘇打通水管，會在不經意間縮短水管的壽命。」

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