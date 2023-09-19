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30熱門清潔產品驗出有害化學物 恐增罹癌風險

編譯陳韻涵／綜合報導
研究指出，消費者可以選擇更環保、無味的清潔用品，減少接觸危險化學物質的機率。(Getty Images)
研究指出，消費者可以選擇更環保、無味的清潔用品，減少接觸危險化學物質的機率。(Getty Images)

科學家警告，日常使用的清潔產品可能含有數百種危險的化學物質，即便是強調對環境友善的清潔品，長期暴露其中不僅傷害呼吸道，還可能增加罹癌風險。

期刊「化學層」(Chemosphere)13日刊登的研究指出，華府非營利機構「環境工作組織」(Environmental Working Group，簡稱EWG)的研究人員分析30種常見的清潔用品是否含有危險的揮發性有機化合物，結果檢出193項有害化學物質，可能傷害呼吸道，進而增加罹癌風險。

EWG毒物學者特姆欽(Alexis Temkin)表示，「這項研究是對消費者的一記警鐘，研究人員，當局應多加留意家用產品中的多種潛在的有毒化學物質。」

研究人員針對揮發性有機化合物分子分析，這些化合物是以碳化合物為基礎的物質，在室溫就會輕易揮發，並非所有化合物都對人體有害，但吸入後可能導致嚴重後果。

研究人員在30種檢驗產品中，共發現530種不同的揮發性有機化合物，其中193種對人體有害。

對於清潔產業員工而言，長期暴露在這些化學物質之中，可能導致嚴重併發症

期刊「職業與環境醫學」(Occupational and Environmental Medicine) 2020年的一項研究指出，長期暴露於有害的清潔劑化學物質環境，會讓罹患氣喘的機率增加50%，慢性阻塞性肺疾病發病率增加43%。  

2018年一項研究指出，吸入家用清潔產品對女性肺部的危害，形同每天抽20包香菸，這類化學物質對幼童健康的風險也很高，尤其是在發展階段初期。

EWG資深清潔科學部主任薩瑪拉‧蓋勒(Samara Geller)表示，化學物質不只影響人體健康，「也會造成空氣汙染，傷害環境」。

這些研究也指出，消費者可以選擇更環保、無味的清潔用品，減少接觸危險化學物質機率。

專家表示，環保品牌產品中的揮發性有機化合物約為一般品牌產品的一半，無味的產品會溢散更少量的化學物質，可能比一般產品少約八倍，並比有香味的綠色產品少四倍。

蓋勒說，「選擇環保清潔產品，是減少暴露於有害化學物質環境中的好方法。」

針對30種常見的清潔用品是否含有危險的揮發性有機化合物的分析，檢出193項有害化...
針對30種常見的清潔用品是否含有危險的揮發性有機化合物的分析，檢出193項有害化學物質。(美聯社)

醫學 併發症 空氣汙染

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