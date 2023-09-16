滑手機時間比陪孩子久 美國家長這樣做重建親子關係

調查發現，美國家長每天平均有五個小時放在電子裝置上，比陪伴孩子的時間還要多。(Getty Images)

調查發現，美國家長每天花在電子裝置上的時間比陪伴孩子還要多，而且家中擁有電子裝置的數量相當多。不過，逾半家長已設法從現代科技產品綑綁中解脫，重新與孩子的生活連結，其中又以露營與戶外活動最受歡迎。

OnePoll14日公布這項接受Campspot的委託調查2000位民眾的結果發現，爸媽每天平均花在電子裝置上的時間為五小時，但花在孩子上卻不到四小時。八成以上的家長自己擁有三部以上電子裝置，其孩子有81%的人則擁有兩部以上，只有2%的孩子沒有任何電子裝置，顯示「科技」在家庭中已無孔不入。因此，有六成家長正想辦法要從科技產品中解脫並重新與孩子的生活連結。

開始限用電子產品時間

近八成家長表示沒有電子產品相伴，與孩子的回憶更甜蜜，另外，52%的人則開始限制家中使用電子產品的時間。

除此之外，76%的家長會鼓勵孩子更多從事戶外活動、74%設定使用時間及在家中設立禁止使用裝置範圍(63%)，許多家庭在今年夏天也開始從事戶外家族活動，其中最受歡迎的是露營與健行，占59%，其次則是野餐與參觀博物館 占58%。

Campspot行銷長史坦德(Erin Stender)說，「我們都知道遠離螢幕、沉浸在大自然中帶來的力量，通常在這些時刻，我們可以建立出最穩固的家庭關係。」

戶外活動增進親子 連結

許多家長也認同戶外活動可以增進親子溝通與連結，比率占60%，認為可以創造永久回憶占57%。由於露營被視為最受歡迎的夏季活動，家長也發現，露營對孩子個人發展所帶來的正面影響，這些活動包括到大自然散步(44%)、營火烹飪(42%)、釣魚 (38%)與搭帳篷(32%)；59%的人更認為露營與戶外體驗可促進孩子解決問題的能力，認為可為孩子帶來獨立與韌性則占54%。

對家長本身而言，72%的人認為在戶外時更能專心陪伴家人，52%的受訪者表示，在如此環境下自己更能放鬆。史坦德說，「少了電子裝置讓我們擁有了優質時間，讓我們獲得專注的禮物、培養更深連結以及有意義的對話，這些都將成為永恆回憶的基礎。」