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長壽專家說 這是放慢老化的頭號方法

編譯尤寶琪／即時報導
睡眠品質是影響老化的第一大因素，睡眠品質差，會讓你衰老得更快。Image by Niels Zee from Pixabay
睡眠品質是影響老化的第一大因素，睡眠品質差，會讓你衰老得更快。Image by Niels Zee from Pixabay

尼爾．保爾文(Neil Paulvin)醫師是位專門利用生物駭客( biohack)技術，幫助企業高層、運動員和名人來改善身體健康的長壽和再生醫學專家。保爾文醫師指出，睡眠品質是影響老化的第一大因素，睡眠品質差，會讓你衰老得更快。

睡眠不足為什麼會加速衰老

現代快節奏且忙碌的生活，讓睡眠常常成為犧牲品；但有越來越多證據顯示，優質睡眠對健康至關重要。我們睡覺時，身體會進行自我修復；每晚睡足7到8個小時，能幫助改善細胞和組織健康、認知功能、免疫力、能量水平和新陳代謝。

同時，睡眠不足會導致許多健康問題，包括高血壓、抑鬱、肥胖、中風、糖尿病和心臟病等。睡眠不足還會導致：

1.皺紋和皮膚提早老化

我們的皮膚由多種蛋白質組成，包括膠原蛋白和彈性蛋白，這些蛋白質幫助皮膚在老化過程中，保持緊緻和豐滿。

有研究顯示，睡眠不足可能會影響膠原蛋白和彈性蛋白的質量和強度，因此導致皮膚出現皺紋和鬆弛或下垂。

2. 認知障礙

短時間的睡眠不足，會導致運動機能下降、訊息處理速度減慢、注意力和情緒反應下降，且損害我們的判斷力。

長時間來說，睡眠問題可能會增加出現認知能力下降、記憶力受損和罹患阿茲海默症的風險。

3、免疫力下降

免疫系統是我們身體的第一道防線。我們在睡覺的時候，免疫系統會產生能幫助身體抵抗病原體的細胞；然後在睡眠週期結束後，這些細胞就會遷移到身體需要的部位。

有研究顯示，當睡眠受影響，我們的身體就可能無法有效抵抗這些入侵者，且可能會延長復原所需時間。

睡好睡滿是放慢老化的頭號方法

多數人都不會注意到，睡眠不足對我們整體健康的影響。 所幸，你可以簡單透過改變生活方式，來改善睡眠品質，包括：保持固定睡眠時間，有助維持正常的晝夜節律；睡醒後曬曬太陽，幫助重設生物時鐘，讓晚上更快入眠；睡前避免攝取咖啡因和酒精，以保護睡眠品質；睡前不要滑手機，避免藍光影響；打造睡前舒緩儀式，向身體發出該睡覺的訊號，有助入眠；打造舒適臥室，投資一張好床墊，讓你能好好放鬆入睡。

蛋白質 免疫力 高血壓

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