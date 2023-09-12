心臟病發作前一天 半數人有明顯跡象可尋且男女不同

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最新研究發現，心臟病 發作前一天，半數人有明顯跡象可尋，且男女大不相同。

洛杉磯非營利健康研究機構西達斯-西奈（Cedars-Sinai）的史密特心臟研究所（ Smidt Heart Institute）研究員發現，通常致命心臟病發作之前，女性會出現呼吸短促，而男性會有胸部悶痛現象。

研究團隊在刺胳針 數位健康（Lancet Digital Health）期刊上發表研究報告指出，兩個較不常出現、但兩性共同的發病前跡象是：類似癲癇發作和不正常冒汗。

報告說，若能夠掌握男女病患特有且明顯的「發病前跡象」，病人本身或醫療團隊便有機會預防心臟病突發，而心臟病突發的致命率高達90%。

研究團隊的主調查員查格（ Summet Chugh）說，掌握這些警告跡象，有效地判斷是否要打911急救電話等救治順序，就可及早介入救治，預防病發立即死亡。「本團隊的研究可能有助形成新的健康照護模式，預防心臟病突發死亡。」

查格團隊分析加州 和俄勒岡州兩地的心臟病突發資料，病患年齡18歲到85歲不等。團隊也比較了沒有心臟病但也出現同樣跡象的人的資料。

結果，研究人員說，注意到發病跡象，還沒心臟病發作昏倒前，先打電話求救的人，比沒注意到發病跡象的人，走過鬼門關活下來的機率高了5倍。

報告指出，「警告徵兆對預判即將心臟病突發很有幫助，不過還需配套措施補強，才能充分發揮其預判功用。」