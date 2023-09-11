65歲以上者睡覺 調高臥室溫度有助睡眠品質

最新發表在「完全環境科學」（Science of the Total Environment）期刊的研究報告指出，把溫度調高到68-77℉（20-25℃），對65歲以上的人特別有益。Image by Kaffeebart from Pixabay

最能讓人很快入眠且長時間深眠的理想溫度是幾度？過去的研究是60-67℉ （15.6-19.4℃），最新對65歲以上老人的研究卻發現，調高臥室溫度到68-77℉（20-25℃）有助睡眠品質。

臥室清涼能提高睡眠效率，減少「輾轉反側」時間的結論，是全國睡眠基金會（National Sleep Foundation ）提出的；對65歲以上的長者，卻未免太涼爽了些。

最新發表在「完全環境科學」（Science of the Total Environment）期刊的研究報告指出，把溫度調高到68-77℉，對65歲以上的人特別有益。

這篇研究報告透過配戴裝置，追蹤紀錄波士頓某老人院50名65歲以上住戶一整年，超過1萬100個夜晚的環境與睡眠情況。

研究團隊的首席研究員班尼亞薩迪（Amir Baniassadi）是哈佛醫學 院老化研究所博士後研究員。他說，研究結果根據每個研究對象的情況，發現最理想的臥室溫度，可能有助提升老年人的睡眠品質。

根據全國睡眠基金會的說法，對大多數人來說，要睡覺，75℉就太熱了。但班尼亞薩迪研究團隊的報告卻指出，臥室溫度高過77℉，睡眠效率才會開始降低。

睡眠專家艾許（Carol Ash）認為，這和人老後，身體調節體內溫度的能力衰退有關。年紀漸長，漸難保持身體的溫度，因此，研究團隊認為，50歲以上的人，把臥室溫度稍微調高點，可能可以幫助他們睡得更好。

艾許說，經常徹夜難眠的人，心血管疾病、糖尿病 和認知功能衰退的風險較大，也容易造成易怒、憂鬱、焦慮、無法處理日常生活問題等心理健康 問題。

SleepFoundation.org認為65℉是最佳睡眠溫度，太熱會減少睡眠當中「恢復精力」階段的時間，太冷則會減少睡眠「快速眼動」時間，兩「害」權衡後者屬「小害。」

艾許說，最佳睡眠溫度每人不同，她自己的是68℉。