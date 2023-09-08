恐傷內部塞住濾網 7用品勿放進洗衣機

洗衣機。Image by Steve Buissinne from Pixabay

許多人在居家清潔時，習慣隨手將骯髒物品丟進洗衣機，不過根據專家說法，並非所有物品都可以用洗衣機清洗，因為使用不當，很容易造成洗衣機故障，得不償失，以下是七項不該放進洗衣機的物品：

一、鞋子

RGBDirect電器專家迪格瓦(Dennis Digwa)表示：「雖然有的鞋子看起來耐用，但用洗衣機清洗可能會損壞鞋子和機器。」並強調：「鞋子經由清洗翻滾動作，可能會刮傷滾筒並容易變形，而且清洗過程中，鞋子還會使洗衣機產生巨大的振動。」

二、背包和手提袋

無論背包或手提袋，只要附有拉鍊或任何金屬裝飾，就絕對不能放進洗衣機，迪格瓦表示：「凡有金屬拉鍊、扣環或其他堅固配件的背包或手提袋，皆可能毀壞滾筒或刮傷洗衣機，同時包包也容易變形」，更不用說可能會損傷包包形狀和材質的完整性。

三、寵物墊

迪格瓦警告：「填充泡沫顆粒(foam beads)或泡沫碎片(shredded foam)的寵物墊，不要放進洗衣機清洗。」並解釋道：「填充物可能會堆擠成一塊，導致變形並毀壞洗衣機零件，同時寵物毛髮和毛皮也可能會堵塞洗衣機過濾網和排水管。」

四、踏墊

英國排名第一的家居專家，也是社群平台Instagram清潔女王的克隆比(Lynsey Crombie)呼籲大家：「千萬不要將黏貼橡膠背襯的踏墊和地毯，放入洗衣機。因為在清洗過程中，橡膠可能剝落並掉進過濾器，造成堵塞和毀壞。」建議避免，否則會造成洗衣機故障。

五、記憶枕（Memory foam pillows）

雖然市售多數枕頭的洗標，註明可以用洗衣機清洗，但克隆比強調：「記憶枕是絕對不可放入洗衣機的物品之一，不但枕頭容易變形，填充的泡棉材質也會受損，建議改用蒸汽方式清潔記憶枕。」

六、防水或抗水物品

迪格瓦警告表示：「雨衣、防水夾克或各種防水戶外用品表面的特殊塗層，很容易被洗衣機和洗衣精破壞。洗衣機可能導致防水塗層剝落，因而降低防水效果。」

七、絨毛玩具

迪格瓦指出：「現在許多絨毛動物內部裝有音聲或運動感應等電子零件，零件一旦沾水就會壞掉。」並建議：「如果需要清潔絨毛玩具，應改用局部清潔或使用濕布，才是更安全的做法。」