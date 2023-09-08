我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他們身家百萬 仍在一元店買這7種用品

想找便宜機票？讓「谷歌航班」來幫你

恐傷內部塞住濾網 7用品勿放進洗衣機

編譯俞仲慈／即時報導
洗衣機。Image by Steve Buissinne from Pixabay
洗衣機。Image by Steve Buissinne from Pixabay

許多人在居家清潔時，習慣隨手將骯髒物品丟進洗衣機，不過根據專家說法，並非所有物品都可以用洗衣機清洗，因為使用不當，很容易造成洗衣機故障，得不償失，以下是七項不該放進洗衣機的物品：

一、鞋子

RGBDirect電器專家迪格瓦(Dennis Digwa)表示：「雖然有的鞋子看起來耐用，但用洗衣機清洗可能會損壞鞋子和機器。」並強調：「鞋子經由清洗翻滾動作，可能會刮傷滾筒並容易變形，而且清洗過程中，鞋子還會使洗衣機產生巨大的振動。」

二、背包和手提袋

無論背包或手提袋，只要附有拉鍊或任何金屬裝飾，就絕對不能放進洗衣機，迪格瓦表示：「凡有金屬拉鍊、扣環或其他堅固配件的背包或手提袋，皆可能毀壞滾筒或刮傷洗衣機，同時包包也容易變形」，更不用說可能會損傷包包形狀和材質的完整性。

三、寵物墊

迪格瓦警告：「填充泡沫顆粒(foam beads)或泡沫碎片(shredded foam)的寵物墊，不要放進洗衣機清洗。」並解釋道：「填充物可能會堆擠成一塊，導致變形並毀壞洗衣機零件，同時寵物毛髮和毛皮也可能會堵塞洗衣機過濾網和排水管。」

四、踏墊

英國排名第一的家居專家，也是社群平台Instagram清潔女王的克隆比(Lynsey Crombie)呼籲大家：「千萬不要將黏貼橡膠背襯的踏墊和地毯，放入洗衣機。因為在清洗過程中，橡膠可能剝落並掉進過濾器，造成堵塞和毀壞。」建議避免，否則會造成洗衣機故障。

五、記憶枕（Memory foam pillows）

雖然市售多數枕頭的洗標，註明可以用洗衣機清洗，但克隆比強調：「記憶枕是絕對不可放入洗衣機的物品之一，不但枕頭容易變形，填充的泡棉材質也會受損，建議改用蒸汽方式清潔記憶枕。」

六、防水或抗水物品

迪格瓦警告表示：「雨衣、防水夾克或各種防水戶外用品表面的特殊塗層，很容易被洗衣機和洗衣精破壞。洗衣機可能導致防水塗層剝落，因而降低防水效果。」

七、絨毛玩具

迪格瓦指出：「現在許多絨毛動物內部裝有音聲或運動感應等電子零件，零件一旦沾水就會壞掉。」並建議：「如果需要清潔絨毛玩具，應改用局部清潔或使用濕布，才是更安全的做法。」

上一則

他們身家百萬 仍在一元店買這7種用品

延伸閱讀

南極冰裂 上萬隻皇帝企鵝寶寶防水羽毛沒長好恐淹死

南極冰裂 上萬隻皇帝企鵝寶寶防水羽毛沒長好恐淹死
勞工節購物 調查：比疫前更理性 高物價讓人精打細算

勞工節購物 調查：比疫前更理性 高物價讓人精打細算
勞工節長周末即將到來 快來看打折訊息

勞工節長周末即將到來 快來看打折訊息
空調開不停 這些妙招省電又環保

空調開不停 這些妙招省電又環保

熱門新聞

掀蓋型手機消失十餘年後，又於折疊式智慧型手機回歸。圖為Oppo的新款 Oppo Find N2 Flip 折疊手機。（美聯社）

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

2023-09-01 19:39
創造被動收入（passive income）被視為實現財富自由的最佳途徑。Getty Images

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

2023-09-06 10:14
蘋果公司警告，不要在床邊甚至床上為手機充電。(Photo by Anna Maiwald on Unsplash)

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

2023-09-05 11:33
診斷糖尿病前期的最佳方法是每年至少看一次醫生，進行空腹血糖、血紅蛋白A1c (HbA1c) 和空腹胰島素檢測。Getty Images

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

2023-09-01 11:26
理財專家主張把錢用於增進人生「體驗」，認為退休儲蓄可少存一點。（Pexels）

「死時剩下零」…4理由 退休儲蓄可少存一點

2023-09-01 18:33
四位癌症醫生分享他們的早餐菜單。(Photo by No Revisions on Unsplash)

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

2023-09-05 10:19

超人氣

更多 >
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
20億勁球得主 再砸4500萬購南加豪宅

20億勁球得主 再砸4500萬購南加豪宅
天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高