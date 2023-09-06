我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升息+豪宅稅衝擊 南加酒店交易量年減60%

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

解脫？ 離婚夫妻開派對慶祝

編譯周靜芝／綜合報導
離婚夫婦為自己舉辦盛大慶祝派對，象徵他們從不幸的婚姻枷鎖中解脫。(Getty Images)
離婚夫婦為自己舉辦盛大慶祝派對，象徵他們從不幸的婚姻枷鎖中解脫。(Getty Images)

俄亥俄州哥倫布市一家電腦公司工作的史黛樂絲(Brandi Stellers)辦好離婚手續後，便邀請好友一起聚會。她調了招牌雞尾酒，掛上「再見，佛利西亞」(「Bye Felicia」，要厭惡的人趕快離開的俚語)的布條，並發給大家玫瑰花瓣、拋向空中；派對的裝飾品還包括一對企鵝的照片，但從中間被撕開了。

史黛樂絲說，她把企鵝照片撕成兩半，因為企鵝是一夫一妻制，理當廝守終生，但她已不再是前夫的「企鵝」了。

離婚夫婦為自己舉辦盛大慶祝派對，象徵他們從不幸的婚姻枷鎖中解脫，就像新婚者辦告別單身派對一樣。史黛樂絲說，她想慶祝的不是離婚，而是新的人生篇章；出席派對的好友，都希望她過得更好。

一直以來，離婚都不是一件受到鼓勵與讚揚的事；但現在，這種現象正在轉變。美國離婚率雖然在下降，但那些離婚的人卻更願意宣揚他們分手的事實。蓋洛普民調顯示，認為離婚在道德上可接受的美國成年人數量達到了歷史新高。

著有「別說你很抱歉」(Please Don't Say You're Sorry)一書的離婚律師索多瑪(Nicole Sodoma)表示，過去由於社會壓力與成見，離婚曾是件羞於啟齒的事；如今人們已脫下這層「羞恥」的外衣，轉而將離婚視為某些人所經歷的另一個人生階段。

辦過離婚派對的紐約市房產經紀人亞當森(Nadine Adamson)說，這只是一種感覺，她並不以此為恥；結婚12年的她認為在紐約結婚超過10年，便算是巨大的成功。

俄亥俄州 紐約市 民調

上一則

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

下一則

過時？ 40%成人認結婚老破舊

延伸閱讀

影／寶寶性別派對變調 飛機公布答案後秒墜機 駕駛罹難

影／寶寶性別派對變調 飛機公布答案後秒墜機 駕駛罹難
「X戰警」女星爆將離婚 傳已物色律師、賣掉邁阿密豪宅

「X戰警」女星爆將離婚 傳已物色律師、賣掉邁阿密豪宅
走過離婚風波 47歲主持人李湘突宣布退休

走過離婚風波 47歲主持人李湘突宣布退休
女遭家暴離婚被駁 法院：瑣事難免 網：誰還敢婚敢生？

女遭家暴離婚被駁 法院：瑣事難免 網：誰還敢婚敢生？

熱門新聞

裝潢專家一致認同廚房流理檯面最不須費心維護的材質便是石英石。取自Home Depot

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

2023-08-29 09:28
掀蓋型手機消失十餘年後，又於折疊式智慧型手機回歸。圖為Oppo的新款 Oppo Find N2 Flip 折疊手機。（美聯社）

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

2023-09-01 19:39
Photo by Giorgio Trovato on Unsplash

50多歲的美國人 401(k)有多少錢？

2023-08-29 13:08
好市多(Costco)。美聯社

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

2023-08-30 12:35
在加州Palo Alto特斯拉總部外，停放一整排特斯拉Model S汽車。路透

小心這10款車 10萬哩後毛病多

2023-08-31 12:12
診斷糖尿病前期的最佳方法是每年至少看一次醫生，進行空腹血糖、血紅蛋白A1c (HbA1c) 和空腹胰島素檢測。Getty Images

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

2023-09-01 11:26

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭