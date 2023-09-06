我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升息+豪宅稅衝擊 南加酒店交易量年減60%

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

真愛變怨偶 夫妻離異 職業選擇是首因

編譯周靜芝／綜合報導
聯邦疾病防治中心資料顯示，2021年離婚的夫妻約是結婚人數的一半。圖為上月宣布分居的加拿大總理杜魯多夫妻2019年9月11日親密的前往渥太華參加活動。(美聯社)
聯邦疾病防治中心資料顯示，2021年離婚的夫妻約是結婚人數的一半。圖為上月宣布分居的加拿大總理杜魯多夫妻2019年9月11日親密的前往渥太華參加活動。(美聯社)

結縭18載的加拿大總理杜魯多夫婦上月初拋出震撼彈宣布分居，讓全球錯愕，雖然兩人表示「仍是親密家庭」，但「富比士顧問」(Forbes Advisor)的調查則發現，育兒、家事、財務、家人都是造成真愛變怨偶的原因，而職業選擇則排在第一位。

聯邦疾病防治中心(CDC)最新資料顯示，2021年有近69萬對夫妻離婚，約是申請結婚人數的一半；大多數夫妻離異，申請的是所謂的「無過錯離婚」(no-fault divorce)，表示無需證明任何一方有任何不當行為即可解除婚姻關係。

但這並不代表這些婚姻沒有摩擦就結束了。根據金融理財網站「富比士顧問」(Forbes Advisor)的一項調查，有些常見的原因讓夫妻雙方覺得給婚姻帶來了壓力。

夫妻在婚姻中遇到最大的分歧與衝突包括職業選擇、養育孩子的觀念、家事分工、與家人的關係、與朋友的往來、財務問題、健康選擇。

近一半(46%)的受訪者表示，職業選擇是他們婚姻中最大的衝突根源，養育子女方面的分歧排在第二位，占43%。

夫妻雙方均表示，家務分工也常是爭議導火線，調查數據證明了這一點；2022年的一項研究顯示，與男性伴侶育有子女的女性表示，如果她們承擔了更多的家務勞動，會降低她們的性慾。

調查顯示，只有5%的離婚者表示他們的婚姻已走到盡頭、無挽回餘地；高達63%的人表示，如果在結婚前對彼此的承諾有更好的理解，或許不至於走上離婚一途。

超過一半的人表示，如果他們在婚前對配偶的道德觀與價值觀有更好的認識，彼此可能還會在一起。

聯邦疾病防治中心 杜魯多 加拿大

上一則

夫妻擬定開銷上限 避免為錢吵架

延伸閱讀

加拿大貨車翻箱 500萬隻蜜蜂滿天飛

加拿大貨車翻箱 500萬隻蜜蜂滿天飛
杜魯多最愛度假地 加拿大托菲諾山海秘境很療癒

杜魯多最愛度假地 加拿大托菲諾山海秘境很療癒
住房短缺 加拿大擬限制國際生1件事

住房短缺 加拿大擬限制國際生1件事
加國卑詩省野火持續蔓延 總理杜魯多下令武裝部隊助撲火

加國卑詩省野火持續蔓延 總理杜魯多下令武裝部隊助撲火

熱門新聞

裝潢專家一致認同廚房流理檯面最不須費心維護的材質便是石英石。取自Home Depot

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

2023-08-29 09:28
掀蓋型手機消失十餘年後，又於折疊式智慧型手機回歸。圖為Oppo的新款 Oppo Find N2 Flip 折疊手機。（美聯社）

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

2023-09-01 19:39
Photo by Giorgio Trovato on Unsplash

50多歲的美國人 401(k)有多少錢？

2023-08-29 13:08
好市多(Costco)。美聯社

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

2023-08-30 12:35
在加州Palo Alto特斯拉總部外，停放一整排特斯拉Model S汽車。路透

小心這10款車 10萬哩後毛病多

2023-08-31 12:12
診斷糖尿病前期的最佳方法是每年至少看一次醫生，進行空腹血糖、血紅蛋白A1c (HbA1c) 和空腹胰島素檢測。Getty Images

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

2023-09-01 11:26

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭