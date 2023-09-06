真愛變怨偶 夫妻離異 職業選擇是首因

聯邦疾病防治中心資料顯示，2021年離婚的夫妻約是結婚人數的一半。圖為上月宣布分居的加拿大總理杜魯多夫妻2019年9月11日親密的前往渥太華參加活動。(美聯社)

結縭18載的加拿大 總理杜魯多 夫婦上月初拋出震撼彈宣布分居，讓全球錯愕，雖然兩人表示「仍是親密家庭」，但「富比士顧問」(Forbes Advisor)的調查則發現，育兒、家事、財務、家人都是造成真愛變怨偶的原因，而職業選擇則排在第一位。

聯邦疾病防治中心 (CDC)最新資料顯示，2021年有近69萬對夫妻離婚，約是申請結婚人數的一半；大多數夫妻離異，申請的是所謂的「無過錯離婚」(no-fault divorce)，表示無需證明任何一方有任何不當行為即可解除婚姻關係。

但這並不代表這些婚姻沒有摩擦就結束了。根據金融理財網站「富比士顧問」(Forbes Advisor)的一項調查，有些常見的原因讓夫妻雙方覺得給婚姻帶來了壓力。

夫妻在婚姻中遇到最大的分歧與衝突包括職業選擇、養育孩子的觀念、家事分工、與家人的關係、與朋友的往來、財務問題、健康選擇。

近一半(46%)的受訪者表示，職業選擇是他們婚姻中最大的衝突根源，養育子女方面的分歧排在第二位，占43%。

夫妻雙方均表示，家務分工也常是爭議導火線，調查數據證明了這一點；2022年的一項研究顯示，與男性伴侶育有子女的女性表示，如果她們承擔了更多的家務勞動，會降低她們的性慾。

調查顯示，只有5%的離婚者表示他們的婚姻已走到盡頭、無挽回餘地；高達63%的人表示，如果在結婚前對彼此的承諾有更好的理解，或許不至於走上離婚一途。

超過一半的人表示，如果他們在婚前對配偶的道德觀與價值觀有更好的認識，彼此可能還會在一起。