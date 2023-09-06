夫妻擬定開銷上限 避免為錢吵架

夫妻之間若能對金錢看法一致，就容易進行未來財務規畫。(Getty Images)

配偶花多少錢會讓你抓狂？100元還是1000元？某些夫妻找到避免為錢吵架的解決之道：彼此之間說好開銷規則。只要累積開銷沒有超過約定的金額門檻，夫妻各自都可以自由消費，不必在花錢之前請示另一半。

理財專家說，嚴格遵守預算 規畫讓某些夫妻覺得痛苦，經濟不穩定則讓消費者感到疲乏，夫妻之間要對理財擁有共識，變得越來越困難；夫妻之間通常不喜歡討論錢財問題，因為容易衍生不愉快，但如果對如何花錢、如何存錢以及如何看待金錢看法一致，就比較容易共同為未來財務的打算。

堪薩斯州 立大學(Kansas State University)個人財務規畫副教授梅根‧麥考伊(Megan McCoy)說，訂定開銷上限對某些人來說可能覺得獲得自由，對其他人來說則覺得很嚇人，但某些夫妻利用這套準則減少衝突、讓財務討論得以簡化，在家庭理財中則維持了個人的自主權。

麥考伊說，擬定開銷上限並不容易，必須符合財務規畫，夫妻雙方都要覺得額度是合理的。

第一步是檢視目前家庭預算，包括查看夫妻各自的所有開銷為何，然後夫妻各自提出開銷上限的數字，例如50元、100元或1000元，並且比對雙方數字。如果數字呈現天壤之別，則有必要討論原因為何，商量如何讓數字能夠拉近。

33歲舊金山 居民艾倫(Channing Allen)去年想送昂貴的空中瑜伽與特技器材給未婚妻做為生日驚喜，但發現總開銷高達1000元，已達雙方約定的開銷上限，決定放棄驚喜，先與未婚妻商量。他指出：「我想先確定我們看法是相同的，這樣做對彼此都好。」