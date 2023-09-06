過時？ 40%成人認結婚老破舊

夫妻在婚姻中會遇到許多分歧與衝突，給婚姻帶來了壓力，也澆熄了年輕人結婚的欲望。(Getty Images)

未來一定要步入婚姻禮堂嗎？最新研究指出，40%的年輕成人認為，婚姻這個傳統已是老破舊，更有85%的人不認為要結婚才能擁有充實且專注的性關係。

這項由「茁壯心理學中心」(Thriving Center of Psychology)委託進行的民調 發現，擁有這種婚姻觀的人當中，女性占52%，遠高於男性的41%，結果實在令人感到興味。

丕優(Pew)研究中心最近調查發現，美國40歲成年人有25%從未結過婚。人口普查 局發現，截至2022年全國15歲及以上民眾始終未婚者達34%；相形1950年，該數據只有23%。

那麼上升的原因是什麼？新研究發現最大原因之一還是結婚的成本。近75%的千禧世代及Z世代表示，依現今的經濟條件，結婚真是太昂貴了。另有72%表示，就是「沒興趣」結婚，六分之一的受訪人表示，未來也無意結婚。只是，仍有83%希望「有朝一日」終結連理。

年輕世代對婚姻這種制度木然轉身，很多人表示，碰到長輩們煩人壓力；68%認為，問人有無結婚計畫很冒犯人；另有77%認為，問一對夫婦是否打算生小孩一樣很失禮。

年輕成人不想結婚的最大原因之一，在害怕婚姻無法持久。47%的受訪人害怕離婚，畏懼感存乎心中，51%受訪者表示，假如與當前伴侶分手，共養的寵物怎麼處理，他們茫無頭緒。

令人關切的是15%受訪者與伴侶已有小孩，假如兩人拆分，小孩生活怎麼安排，89%沒做計畫；10%表示，與伴侶同居很後悔，另有16%認為自己在戀情中同居得太快了。

整體而言，民調中未婚同居者為五分之三，其中三分之二是千禧世代。