我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升息+豪宅稅衝擊 南加酒店交易量年減60%

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

過時？ 40%成人認結婚老破舊

編譯潘勛／綜合報導
夫妻在婚姻中會遇到許多分歧與衝突，給婚姻帶來了壓力，也澆熄了年輕人結婚的欲望。(Getty Images)
夫妻在婚姻中會遇到許多分歧與衝突，給婚姻帶來了壓力，也澆熄了年輕人結婚的欲望。(Getty Images)

未來一定要步入婚姻禮堂嗎？最新研究指出，40%的年輕成人認為，婚姻這個傳統已是老破舊，更有85%的人不認為要結婚才能擁有充實且專注的性關係。

這項由「茁壯心理學中心」(Thriving Center of Psychology)委託進行的民調發現，擁有這種婚姻觀的人當中，女性占52%，遠高於男性的41%，結果實在令人感到興味。

丕優(Pew)研究中心最近調查發現，美國40歲成年人有25%從未結過婚。人口普查局發現，截至2022年全國15歲及以上民眾始終未婚者達34%；相形1950年，該數據只有23%。

那麼上升的原因是什麼？新研究發現最大原因之一還是結婚的成本。近75%的千禧世代及Z世代表示，依現今的經濟條件，結婚真是太昂貴了。另有72%表示，就是「沒興趣」結婚，六分之一的受訪人表示，未來也無意結婚。只是，仍有83%希望「有朝一日」終結連理。

年輕世代對婚姻這種制度木然轉身，很多人表示，碰到長輩們煩人壓力；68%認為，問人有無結婚計畫很冒犯人；另有77%認為，問一對夫婦是否打算生小孩一樣很失禮。

年輕成人不想結婚的最大原因之一，在害怕婚姻無法持久。47%的受訪人害怕離婚，畏懼感存乎心中，51%受訪者表示，假如與當前伴侶分手，共養的寵物怎麼處理，他們茫無頭緒。

令人關切的是15%受訪者與伴侶已有小孩，假如兩人拆分，小孩生活怎麼安排，89%沒做計畫；10%表示，與伴侶同居很後悔，另有16%認為自己在戀情中同居得太快了。

整體而言，民調中未婚同居者為五分之三，其中三分之二是千禧世代。

民調 人口普查

上一則

解脫？ 離婚夫妻開派對慶祝

下一則

夫妻擬定開銷上限 避免為錢吵架

延伸閱讀

首購族買房 未婚伴侶占18% 其中蹊蹺要留心

首購族買房 未婚伴侶占18% 其中蹊蹺要留心
財力不敵戰後嬰兒潮 千禧世代難買房

財力不敵戰後嬰兒潮 千禧世代難買房
理財世代差異：Z世代卡債增加最快 X世代卡債背最多

理財世代差異：Z世代卡債增加最快 X世代卡債背最多
紐約、加州高稅率 有錢年輕人改住佛州、德州

紐約、加州高稅率 有錢年輕人改住佛州、德州

熱門新聞

裝潢專家一致認同廚房流理檯面最不須費心維護的材質便是石英石。取自Home Depot

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

2023-08-29 09:28
掀蓋型手機消失十餘年後，又於折疊式智慧型手機回歸。圖為Oppo的新款 Oppo Find N2 Flip 折疊手機。（美聯社）

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

2023-09-01 19:39
Photo by Giorgio Trovato on Unsplash

50多歲的美國人 401(k)有多少錢？

2023-08-29 13:08
好市多(Costco)。美聯社

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

2023-08-30 12:35
在加州Palo Alto特斯拉總部外，停放一整排特斯拉Model S汽車。路透

小心這10款車 10萬哩後毛病多

2023-08-31 12:12
診斷糖尿病前期的最佳方法是每年至少看一次醫生，進行空腹血糖、血紅蛋白A1c (HbA1c) 和空腹胰島素檢測。Getty Images

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

2023-09-01 11:26

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭