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美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

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美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

編譯周靜芝 / 綜合報導
診斷糖尿病前期的最佳方法是每年至少看一次醫生，進行空腹血糖、血紅蛋白A1c (HbA1c) 和空腹胰島素檢測。Getty Images
診斷糖尿病前期的最佳方法是每年至少看一次醫生，進行空腹血糖、血紅蛋白A1c (HbA1c) 和空腹胰島素檢測。Getty Images

糖尿病前期（prediabetes）極為常見，根據疾病預防與控制中心（CDC）的數據，全美約有9,600萬成年人（即每三人中就有一個）患有糖尿病前期。不幸的是，糖尿病前期是罹患2型糖尿病、中風心臟病等更嚴重疾病的警訊。

內分泌學專家柯密特（Florence Comite）表示，糖尿病前期是2型糖尿病前兆。她說，應將它視為一記警鐘，在組織和器官受到嚴重損害前，好好控制血糖。當患有糖尿病前期時，無論是空腹還是對特定食物的反應，糖（葡萄糖）水平會高於或低於最佳水平，但尚未高到足以被診斷為糖尿病的程度。

柯密特說，糖尿病前期與胰島素阻抗有關，胰島素阻抗可能存在十年或更久，但沒有糖升高的跡象。她說，胰島素阻抗代表細胞對胰島素激素的反應不靈敏，而胰島素能將葡萄糖導入細胞作為能量使用；隨著糖分在體內累積，加上胰島素阻抗，從皮膚到神經、心臟、大腦和其他部位器官便開始損壞。

多數人忽視的糖尿病前期徵兆

柯密特指出，值得注意的是，糖尿病前期往往沒有任何徵兆。這就是為什麼許多美國人多年未被診斷出來的原因；不過，有個跡象值得注意：疲勞。由於感到疲倦的原因有百百種，因此很難讓人將疲勞與糖尿病前期聯想在一起。

還有其他一些症狀可能會被忽視。柯密特說，許多常見症狀可能是輕微的，例如口渴和頻尿；她說，這些症狀經常被忽視，或者被歸因於睡眠不足或脫水。此外，需要注意的一個症狀是不定時進餐或吃純碳水化合物早餐（麥麩鬆餅和香蕉），導致幾個小時後出現焦躁和易怒。

柯密特指出，失眠是糖尿病前期的另一個常見問題，它可能是由於葡萄糖變異、對葡萄酒的反應或一頓豐富的碳水化合物晚餐引起的。腳或手刺痛，是另一種可能的症狀。糖尿病前期還有一個不太常見的症狀是頸部、腹股溝和腋窩皮膚變黑，這是因為代謝症候群的遺傳基礎所致。

雖然某些症狀可能提醒血糖有問題，但柯密特強調，診斷糖尿病前期的最佳方法是每年至少看一次醫生，進行空腹血糖、血紅蛋白A1c (HbA1c) 和空腹胰島素檢測；如果發現結果異常，就盡快採取行動，包括減肥、加強運動和養成良好睡眠習慣。

糖尿病 血糖 心臟病 中風 檢測

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