升高血壓 這種食物對腎臟最糟

醃肉。Image by Phab79 from Pixabay

許多疾病都是吃出來的，腎病專家表示，高鹽食物對腎臟最不健康，包括洋芋片、冷盤和醃肉等，以及超加工(ultra-processed)冷凍食品，如披薩、墨西哥捲餅和微波/冷凍即食餐(TV dinner)。

教堂山醫學 院(University of Chapel Hill School of Medicine)腎病專家艾蜜莉‧張(Emily Chang)表示，腎臟病的兩大危險因子是糖尿病 和高血壓 ，而高鹽飲食會讓此這兩種疾病惡化。

艾蜜莉表示，科學研究顯示，糖尿病和高血壓患者被診斷出罹患腎疾的機率高出50%。「高鹽飲食會對腎臟造成壓力，因為腎臟有很多血管；當血壓升高時，血管壓力就會變成對腎臟施壓」，隨著時間拉長，可能會導致疤痕和腎臟疾病。

醫療設備公司Outset Medical臨床事務副總裁、腎臟專家辛西亞‧席爾瓦(Cynthia Silva)表示，超加工食物對腎臟健康最糟糕，「當我們食用加工食物，表示經過包裝、裝罐或冷凍，可能含有大量的鈉、糖和脂肪，用以延長食物的保存期限並維持風味不變，卻會讓腎臟必須費力過濾這些額外的添加物與防腐劑，以維持其日常基本功能。」

腎臟專家愛麗斯‧契迪(Alice Chedid)表示，在家烹飪時可利用大蒜、羅勒、迷迭香和薄荷等香料減少鹽分添加，比起鹽分對腎臟的傷害，香料富含抗氧化劑，有助預防或降低慢性發炎的機率。

就算已經吃了數十年的超加工食物，現在開始改變還不遲。艾蜜莉提醒，若已是腎病末期，僅改變飲食的效益並不大，這就是為什麼要保持健康飲食習慣和腎臟健康的原因。